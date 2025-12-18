Associação de moradores conhece projeto de melhorias para Piraputanga

O prefeito apresentou projetos de revitalização da praça, pavimentação de ruas e paisagismo nos canteiros centrais do distrito / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, realizou nesta quinta-feira, 18, uma reunião de trabalho com a diretoria da Associação de Moradores do Distrito de Piraputanga. O encontro, acompanhado pelo vereador Genivaldo Montana, teve como objetivo ouvir as demandas da comunidade e apresentar projetos da gestão municipal para a região.

A associação, representada pelo presidente Edson Fernandes de Almeida e pelos diretores Cesar da Silva Alves, Ailton Gonçalves e Joise Ferreira, apresentou prioridades locais, como a necessidade de reforma da sede da entidade e a ampliação da rede de abastecimento de água. Em contrapartida, o prefeito apresentou projetos de revitalização da praça, pavimentação de ruas e paisagismo nos canteiros centrais do distrito.

"Nosso compromisso é buscar alternativas e parcerias para atender essas demandas que são essenciais para a qualidade de vida da população. Para a execução dessas ações e obras, vamos seguir empenhados na captação de recursos", afirmou Mauro do Atlântico.

A reunião também contou com a participação de secretários municipais para tratar de pautas específicas. Com o secretário de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, foram discutidas ações de planejamento para a área cultural e turística, incluindo a realização de eventos que valorizem a identidade local. Já com o secretário de Esporte e Lazer, Mauro Marino, foram debatidas estratégias para o desenvolvimento esportivo, com foco na promoção de eventos e na organização de um calendário esportivo para a comunidade.

Com o secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, os integrantes da associação puderam esclarecer dúvidas sobre os projetos de urbanização idealizados para a praça e ruas do distrito.

O encontro reforça a estratégia da gestão municipal em promover a escuta ativa das comunidades e fortalecer a participação popular no planejamento das ações públicas, especialmente nos distritos mais afastados do centro urbano.

