01 de Janeiro de 2026 • 11:39

Solidariedade

Associação Pestalozzi de Aquidauana recebe doação da Receita Federal

Em breve será realizado um bazar solidário, com itens provenientes dessa doação

Redação

Publicado em 01/01/2026 às 07:54

Atualizado em 01/01/2026 às 08:04

A Associação Pestalozzi de Aquidauana (MS) manifestou publicamente seu agradecimento à Receita Federal de Campo Grande pela parceria e pela doação de mercadorias recebidas recentemente. A iniciativa representa um importante apoio para o fortalecimento das ações desenvolvidas pela instituição, que atua diretamente na promoção da inclusão e no atendimento de pessoas com deficiência no município.

De acordo com a entidade, as doações são fundamentais para garantir a continuidade dos atendimentos e projetos sociais, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados à comunidade aquidauanense.

Além disso, a Associação anunciou uma novidade: em breve será realizado um bazar solidário, com itens provenientes dessa doação. A ação tem como objetivo arrecadar recursos para apoiar as atividades da instituição e envolver a comunidade em uma causa social importante. As informações sobre data, horário e local do bazar serão divulgadas nas redes sociais da entidade.

Em nota, a diretora da Associação Pestalozzi de Aquidauana, destacou a relevância da parceria:

“Nosso muito obrigado à Receita Federal de Campo Grande por fazer a diferença e caminhar junto conosco nessa missão de inclusão e solidariedade.”

A Associação reforça o convite para que a população acompanhe suas redes sociais e participe das próximas ações, contribuindo para o fortalecimento de um trabalho que transforma vidas no município.

Pestalozzi de Aquidauana

