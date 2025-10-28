Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 16:14

Esporte

Associação Pestalozzi realiza o X Open de Bocha Adaptada em Aquidauana

A competição é uma das mais tradicionais da região e integra o calendário de atividades da Pestalozzi

Da redação

Publicado em 28/10/2025 às 12:30

Pestalozzi de Aquidauana / O Pantaneiro

A Associação Pestalozzi de Aquidauana realizará, no dia 5 de novembro de 2025 (quarta-feira), a abertura oficial do X Open de Bocha Adaptada, às 19h30, na quadra de esportes da instituição, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 315, bairro Serraria.

O evento esportivo, que chega à sua décima edição, tem como objetivo promover a inclusão, o esporte e a superação, reunindo atletas, familiares e a comunidade em um momento de celebração e valorização da pessoa com deficiência.

A competição é uma das mais tradicionais da região e integra o calendário de atividades da Pestalozzi, que atua na promoção da educação, saúde e integração social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A organização destaca que a presença da comunidade é fundamental para fortalecer o espírito esportivo e inclusivo que marca o evento.

