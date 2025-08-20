Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 11:10

Rua Pedro Pace

Ataque de abelhas assusta moradores próximo ao CEM em Aquidauana

Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar os moradores

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 09:43

Corpo de Bombeiros

Ontem (19) à tarde, por volta das 14h50min, moradores da Rua Pedro Pace, em Aquidauana, viveram momentos de tensão após um ataque de abelhas nas proximidades do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente para atender à ocorrência. No local, diversas pessoas relataram ter sido atacadas pelos insetos. Os bombeiros realizaram uma inspeção minuciosa na área e identificaram dois enxames: um alojado dentro de um cupinzeiro em um pé de jaca e outro escondido dentro de uma lata, em meio a um amontoado de lixo.

Para garantir a segurança da população, a equipe isolou a área e retornou ao local ao anoitecer, momento mais apropriado para o manejo das abelhas. A remoção dos enxames foi realizada com sucesso, sem novos incidentes.

Os bombeiros alertam a população para que evite provocar enxames e, ao perceber a presença de colmeias em locais urbanos, acione imediatamente o serviço de emergência pelo 193.

2
