20 de Janeiro de 2026 • 18:09

Últimas notícias
Acidente

Ataque de abelhas durante obra próxima ao Asilo deixa funcionário ferido

A vítima foi imediatamente encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico especializado

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 13:36

O incidente ocorreu na Rua Antônio Campelo, esquina com a Rua Salviano de Oliveira, nas proximidades do Asilo São Francisco / Divulgação

Um funcionário da Sanesul foi atacado por um enxame de abelhas durante uma obra de escavação no final da manhã desta terça-feira (20) em Aquidauana. O incidente ocorreu na Rua Antônio Campelo, esquina com a Rua Salviano de Oliveira, nas proximidades do Asilo São Francisco, quando uma equipe realizava serviços para implantação de tubulação.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a escavação atingiu um cupinzeiro subterrâneo que abrigava um enxame de abelhas. O insetos reagiram de forma agressiva, atacando um dos operários no local. A vítima foi imediatamente encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico especializado.

Diante do risco à segurança pública, os bombeiros isolaram a área para evitar que transeuntes se aproximassem e sofressem novos ataques. A corporação emitiu um alerta à população para que mantenha distância do local até que a situação seja completamente neutralizada pelos profissionais competentes. O Corpo de Bombeiros informou que novas orientações serão divulgadas conforme a evolução do atendimento à ocorrência.

