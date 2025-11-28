Ataque de abelhas mobiliza bombeiros em Aquidauana

Um homem e seu cavalo foram surpreendidos pelo enxame, que estava alojado em um sofá velho descartado
Corpo de Bombeiros
Um ataque de abelhas europeias (conhecidas popularmente como “oropa”) mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana na manhã de ontem, por volta das 8h40min, na Avenida do Contorno, no bairro Princesa do Sul — região conhecida como Vila 40. Um homem e seu cavalo foram surpreendidos pelo enxame, que estava alojado em um sofá velho descartado no local.
Segundo a corporação, ao chegar à cena da ocorrência os bombeiros encontraram o homem já em segurança, após conseguir fugir do ataque. O equino, entretanto, permanecia amarrado a um poste e continuava sendo atingido pelas abelhas. Diante da situação, a guarnição equipou-se rapidamente com roupas de proteção e conseguiu soltar o animal, que correu para longe sem apresentar ferimentos aparentes no momento.
O solicitante recebeu orientações para isolar a área até que a remoção do enxame pudesse ser realizada. Os bombeiros também acionaram um apicultor da região, que ficou responsável por retirar as abelhas e realocá-las em um local adequado e seguro.
A corporação reforça a importância de evitar o acúmulo de lixo e objetos descartados inadequadamente, uma vez que podem servir de abrigo para insetos e causar riscos à população.
