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Ataque de cachorro: idoso de Aquidauana recebe alta e passa bem

Homem de 65 anos foi transferido em vaga zero para a Capital após sofrer graves ferimentos no rosto, mas não precisou passar por cirurgia. Estado de saúde é considerado ATUAestável.

Redação

Publicado em 22/07/2026 às 19:47

Atualizado em 22/07/2026 às 19:57

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Divulgação

O idoso de 65 anos que ficou gravemente ferido após ser atacado pelo cachorro da própria família, na madrugada de terça-feira (21), em Aquidauana, recebeu alta hospitalar após ser avaliado por especialistas em Campo Grande. Apesar da gravidade das lesões na face, ele não precisou ser submetido a cirurgia.

Após o primeiro atendimento no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, a vítima foi transferida para a Capital pelo sistema de vaga zero, devido à necessidade de avaliação especializada. Conforme informações repassadas por familiares, o homem permanece em Campo Grande, onde ainda deverá passar por alguns exames complementares, mas está consciente, orientado e com quadro clínico estável.

Ataque aconteceu dentro de casa
Segundo familiares, o ataque ocorreu dentro da residência e foi provocado por uma situação atípica envolvendo outros animais.

Na ocasião, diversos cães que estavam do lado de fora da casa ficaram agitados por causa de uma cadela no cio. A movimentação acabou alterando também o comportamento do border collie da família.

Ainda de acordo com os relatos, o idoso, que convivia diariamente com o animal, tentou afastá-lo do portão para evitar a confusão. Como o local estava escuro, ele segurou o cachorro pela coleira, momento em que o animal, aparentemente assustado e sob forte estresse, acabou mordendo violentamente o rosto do tutor.

Os familiares ressaltam que o cão sempre foi dócil, convive normalmente com a família e costuma até dormir dentro de casa. Eles acreditam que o ataque foi uma reação provocada pelo estresse e pela agitação causada pelos outros cães.

O ataque aconteceu por volta da 1h20, em uma residência na Travessa Santa Genoveva, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram a vítima consciente, porém com múltiplas lacerações na face provocadas pelas mordidas, além de escoriações pelo corpo. Após os primeiros socorros e estabilização do quadro, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana e, posteriormente, transferido para Campo Grande.

Apesar do susto e da gravidade inicial dos ferimentos, a evolução clínica foi considerada positiva, dispensando a necessidade de procedimento cirúrgico. A expectativa é de que o idoso permaneça na Capital apenas para a realização de exames e acompanhamento médico antes de retornar para Aquidauana.

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