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LEMBRANÇA

Ataque fatal de onça no Pantanal completa um ano em Aquidauana

Caso ainda levanta alertas sobre convivência com a natureza na região

Redação

Publicado em 23/04/2026 às 16:25

Atualizado em 23/04/2026 às 16:30

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Jorge

Um ano depois de um dos episódios mais marcantes envolvendo a fauna silvestre no Mato Grosso do Sul, a história do caseiro Jorge continua viva na memória da população. O ataque fatal de uma onça-pintada, ocorrido na região do Touro Morto, no Pantanal sul-mato-grossense, segue cercado de comoção, questionamentos e reflexões sobre os limites entre o homem e a natureza.

Na época, o desaparecimento do trabalhador rural mobilizou moradores, pescadores e autoridades locais. Segundo relatos, ele teria sido surpreendido pelo animal na madrugada do dia 21, enquanto levava mel até a margem do rio, uma atividade comum em sua rotina. Após buscas intensas, fragmentos do corpo foram localizados no dia seguinte, confirmando o desfecho trágico.

O corpo foi liberado após perícia e sepultado no dia 23, no cemitério municipal de Anastácio, sob forte comoção da comunidade. O caso rapidamente ganhou repercussão estadual e nacional, tornando-se um dos registros mais impactantes de ataque envolvendo onça-pintada na região.

Passados 12 meses, ainda persistem dúvidas sobre o que exatamente ocorreu naquele momento na mata. Especialistas apontam que ataques desse tipo são extremamente raros, mas podem acontecer, especialmente em contextos específicos — como escassez de alimento, comportamento defensivo ou habituação do animal à presença humana.

O episódio também reacendeu o debate sobre a convivência entre comunidades ribeirinhas e a vida selvagem no Pantanal. Em períodos de cheia, quando o nível dos rios sobe e altera o habitat natural, é comum que animais silvestres se aproximem de áreas ocupadas por humanos, aumentando o risco de encontros.

Para muitos, “Jorge” passou a representar mais do que uma vítima: tornou-se símbolo da força e da imprevisibilidade de um dos biomas mais ricos e preservados do planeta. Ao mesmo tempo, sua história evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas à educação ambiental, prevenção de conflitos e proteção tanto das pessoas quanto da fauna.

Um ano depois, o silêncio da mata onde tudo aconteceu ainda ecoa perguntas sem respostas — e reforça um alerta permanente: no Pantanal, a natureza segue sendo soberana.

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