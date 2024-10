"Até agora não acredito", relata viúva de motociclista morto em acidente em Aquidauana

Ediel e Marília / Arquivo da Familia

Marília Moura Cristóvão Silveiro, viúva do mecânico Ediel da Silva Silveiro, de 37 anos, o motociclista que perdeu a vida em um acidente na MS-345, próximo à Aldeia Tico Lipu, em Aquidauana, no dia 15 de outubro, concedeu entrevista ao jornal O Pantaneiro.

“Ele me disse às 22h30 que iria sair e voltaria logo. Ele não estava bêbado, isso não era novidade, às vezes alguém sai para se divertir e acontece uma tragédia. Ele era um ser humano”, afirma Marília.

Ediel deixou dois filhos: Helena, de 9 anos, e Henrique, de apenas 3 meses. Segundo Marília, antes de sair, ele demonstrou um carinho especial pelos filhos. “Ele mexeu com o bebê no berço, coisa que ele raramente fazia. Foi lá, deu um beijo no bebê, abraçou minha filha e prometeu trazer um doce para ela. Disse para eu ficar tranquila, que voltaria logo.”

Marília conta que começou a se preocupar por volta das 23h, quando ele ainda não havia retornado. “Ele saiu perto de casa para comprar cerveja, mas, ao dar 23h, não havia voltado. Então, abaixei o portão pensando que ele voltaria mais tarde e entrei em casa. Pouco depois, recebi a notícia do acidente.”

O casal completaria 13 anos juntos. Marília descreve Ediel como um trabalhador dedicado, que já atuou em diversas profissões até se estabelecer como mecânico de motocicletas, profissão que amava. “Ele era alegre, divertido e sempre trabalhador. Há 8 anos, ele se dedicava à oficina, mas seu amor por motos vem de muito antes. Já trabalhou como mascate, marceneiro, pedreiro, campeiro, em carvoaria e fazendas. Ele sempre se esforçou.”

Marília também recorda o carinho e a atenção que ele tinha pela família: “Era a única pessoa que me compreendia. Ele era muito carinhoso, comigo e com as crianças.Até agora, eu não acredito. Estou lavando um prato e fico pensando: será que ele foi buscar uma peça para a moto?”

Amigos e familiares prestaram homenagens a Ediel em campos de futebol, onde ele jogava, e na Comunidade Santo Antônio, na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Comunidade do Santo Antonio - Arquivo da Família

Homenagem no Campo da Vila Fragelli em Aquidauana - Arquivo da Família

Entenda o caso:

O acidente ocorreu por volta das 6h30 do dia 15 de outubro, quando Ediel colidiu sua motocicleta contra um poste. O impacto foi fatal, causando exposição de massa cefálica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pela Polícia Militar para o atendimento, e a perícia esteve no local para os procedimentos necessários.