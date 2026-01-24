Ateliê Gourmet LF é inaugurado em Piraputanga 

De propriedade de Luciana Freitas, espaço valoriza sabores caseiros no distrito
Foi inaugurado neste sábado no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, o Ateliê Gourmet LF, um novo espaço dedicado à produção e venda de delícias artesanais. O empreendimento é de Luciana Freitas, que aposta no sabor caseiro e na tradição para conquistar moradores e visitantes da região.
Localizado na rua Luiz Miranda Horta, nº 518, ao lado da sorveteria Chocobom e em frente à Escola Municipal do distrito, o Ateliê Gourmet LF chega como mais uma opção gastronômica para quem aprecia produtos feitos com cuidado e receitas tradicionais. Os dias de funcionamento são somente aos sábados, domingos e feriados, das 07 às 20 horas.
No cardápio, o público encontra diversidade de salgados, pães caseiros, bolos caseiros vendidos inteiros ou em pedaços, além de tortas e uma variedade de biscoitos, como a tradicional cueca virada e docinhos de goiabada. Outro destaque são os bolinhos caseiros, comercializados ao valor de R$ 20,00.
A inauguração marcou o início de um novo capítulo para Luciana Freitas, que transforma o talento na cozinha em um negócio voltado à valorização do feito à mão e do sabor que remete à casa de família. O espaço promete se tornar ponto de parada obrigatório para quem busca produtos frescos e preparados com carinho em Piraputanga.
Com a abertura do Ateliê Gourmet LF, o distrito ganha não apenas um novo empreendimento, mas também um incentivo à economia local e à valorização da gastronomia artesanal.
