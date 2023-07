Atenção: 4ª parcela do IPTU vence no dia 12

A prefeitura de Aquidauana está disponibilizando aos contribuintes a versão de 2023, dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o prazo para pagar a quarta parcela esta chegando, o valor vence nesta quarta-feira,12.

Alguns já estão sendo entregues nas residências, mas é possível retirar na Tributação ou então imprimir através do site www.aquidauana.ms.gov.br.

O contribuinte que, por acaso não receber o carnê em casa ou não puder imprimir via internet, deve se dirigir ao Núcleo de Receitas e Tributação da cidade, que fica na rua Luiz Costa Gomes, 564 com atendimento à população das 7 às 13 horas, para retirar presencialmente.

O desconto é de 20%, para pagamento em cota única ou então de 10% no pagamento parcelado. O calendário segue com, 4ª parcela no dia 12 de julho e 5ª parcela para o dia 10 de agosto.

Para informações estão disponíveis os telefones 67 3240-1400 ou pelo WhatsApp + 55 (67) 99176-7086.