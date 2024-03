Atenção, Aquidauana: primeira parcela do IPTU vence em abril

Chegou a hora de contribuir para o progresso da nossa cidade! Com o início do ano, chega também o momento de cumprir com o dever cívico de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Por meio desse tributo, a prefeitura realiza obras e serviços que visam melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos de Aquidauana.

Data de Vencimento: 10 de Abril





A primeira parcela e a cota única do IPTU 2024 têm o vencimento marcado para o dia 10 de abril. É importante ficar atento aos prazos para evitar possíveis pendências e garantir os descontos oferecidos.

Descontos Especiais:



- Para os contribuintes adimplentes, há desconto de 20% na opção de pagamento em cota única.

- Aqueles que optarem pelo parcelamento também serão beneficiados, recebendo 10% de desconto.

Recebimento dos carnês:





Os carnês do IPTU 2024 já estão sendo entregues neste mês de março pelos correios. Caso não receba o seu até o prazo estabelecido, procure o setor de Tributação da Prefeitura ou emita o boleto diretamente pelo site oficial do município: [www.aquidauana.ms.gov.br](www.aquidauana.ms.gov.br).

Mais Informações:



Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, entre em contato com o setor de Tributação pelo telefone: (67) 3240-1400.

É importante lembrar que o pagamento do IPTU é fundamental para o desenvolvimento e manutenção dos serviços públicos em nossa cidade. Ao contribuir, você está investindo no futuro de Aquidauana e na melhoria da qualidade de vida de todos os seus moradores. Não deixe de cumprir com essa responsabilidade cidadã e mantenha em dia o pagamento do seu imposto.