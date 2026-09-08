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Saúde

Atendimento odontológico gratuito começa nesta quarta em Aquidauana

Ação faz parte do programa Sorrindo no Campo, do Senar/MS; serão oferecidos procedimentos como restaurações, extrações dentárias, raio-X, raspagem e profilaxia

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 09:11

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Programa Sorrindo no Campo, do Senar/MS, contemplará moradores de Aquidauana / Divulgação

Moradores de Aquidauana terão acesso a atendimento odontológico gratuito a partir desta quarta-feira (09). A ação segue até sexta-feira (11), das 08h às 17h, na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Izaura Baes, por meio do programa Sorrindo no Campo, do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul).

Os interessados devem procurar o agente comunitário de saúde das ESFs Izaura Baes, Nova Aquidauana ou Trindade para realizar a inscrição.

Durante os três dias, serão oferecidos procedimentos como restaurações, extrações dentárias, raio-X, raspagem e profilaxia, além de atividades educativas voltadas à saúde bucal.

A iniciativa é realizada pelo Senar/MS, com apoio institucional da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), e conta com parceria do Sindicato Rural de Aquidauana, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Aquidauana.

Com o lema “A força do campo em cada sorriso”, o programa busca ampliar o acesso da população aos cuidados odontológicos e reforçar a importância da prevenção.

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