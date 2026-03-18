Atividade de saÃºde do homem leva testes rÃ¡pidos e orientaÃ§Ã£o a motoristas em Aquidauana

Iniciativa da Prefeitura, em parceria com acadÃªmicos de enfermagem, ofereceu diagnÃ³stico de ISTs e palestra sobre autocuidado
AlÃ©m dos testes, os participantes receberam orientaÃ§Ãµes educativas, reforÃ§ando a importÃ¢ncia do autocuidado no dia a dia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou uma ação de promoção e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), voltada aos motoristas da própria secretaria, com foco no cuidado com a saúde do homem, nesta segunda e terça-feira, 16 e 17.
A iniciativa teve como objetivo fortalecer as estratégias da Atenção Primária à Saúde, ampliar o acesso aos serviços e incentivar os homens a cuidarem mais da própria saúde, público que tradicionalmente procura menos os serviços de prevenção.
Durante a ação, foram ofertados testes rápidos para detecção de sífilis, HIV e hepatite C, possibilitando o diagnóstico precoce e contribuindo para a redução da transmissão dessas infecções. A atividade contou com o apoio dos acadêmicos de enfermagem da Anhanguera, que auxiliaram na realização dos atendimentos e nas orientações aos participantes.
Além dos testes, os participantes receberam orientações educativas, reforçando a importância do autocuidado no dia a dia. A programação também contou com uma palestra ministrada pela assistente social Fátima Torres, que abordou a importância da saúde do homem e os cuidados necessários na rotina, destacando a prevenção como ferramenta essencial para a qualidade de vida.
Ao longo da atividade, foram desenvolvidas ações como a distribuição de materiais informativos e preservativos, além do encaminhamento dos casos positivos para acompanhamento na rede municipal de saúde, garantindo a continuidade do cuidado e o tratamento adequado.
A ação integra as políticas municipais de saúde voltadas à população masculina, buscando reduzir as barreiras que dificultam o acesso dos homens aos serviços preventivos e promover uma cultura de cuidado e prevenção.
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