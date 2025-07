Atleta conquista ouro no Karatê e coloca Aquidauana no JEBS 2025

Divulgação

Aquidauana celebra mais uma conquista no esporte estudantil. A jovem atleta Valentina Vasquez brilhou no Campeonato Estudantil de Karatê de Mato Grosso do Sul, realizado neste fim de semana em Campo Grande, e garantiu o primeiro lugar no pódio, além da tão sonhada vaga para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), que acontecerão este ano em Uberlândia (MG).

Com uma performance marcada por técnica, disciplina e garra, Valentina se destacou entre os melhores do estado, representando com honra sua escola e a cidade de Aquidauana. A vitória reforça o talento promissor da atleta, que vem se destacando em competições regionais e agora se prepara para enfrentar os maiores nomes do karatê estudantil do Brasil.