08 de Dezembro de 2025 • 18:57

Esporte

Atleta da Pestalozzi representa Aquidauana no Brasileiro de Bocha

Gilson integra as atividades do projeto desenvolvido pela instituição e tem apresentado evolução técnica e regularidade nos treinamentos

Da redação

Publicado em 08/12/2025 às 11:55

A Associação Pestalozzi de Aquidauana informou que o atleta Gilson Matos, integrante do Projeto de Bocha Adaptada, está representando Aquidauana e o Estado de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Bocha Adaptada, realizado de 8 a 13 de dezembro, em São Paulo (SP).

Gilson integra as atividades do projeto desenvolvido pela instituição e tem apresentado evolução técnica e regularidade nos treinamentos. Sua participação em uma competição nacional demonstra o trabalho realizado pela Pestalozzi na promoção da inclusão por meio do esporte e o envolvimento dos atletas nas modalidades paralímpicas.

A instituição destacou que acompanhará o desempenho do atleta durante o campeonato e reforçou apoio à continuidade de sua trajetória esportiva.

O Projeto de Bocha Adaptada é uma das ações da Associação Pestalozzi de Aquidauana voltadas à inclusão de pessoas com deficiência por meio da prática esportiva.

