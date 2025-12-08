Atleta da Pestalozzi representa Aquidauana no Brasileiro de Bocha

Divulgação

A Associação Pestalozzi de Aquidauana informou que o atleta Gilson Matos, integrante do Projeto de Bocha Adaptada, está representando Aquidauana e o Estado de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Bocha Adaptada, realizado de 8 a 13 de dezembro, em São Paulo (SP).



Gilson integra as atividades do projeto desenvolvido pela instituição e tem apresentado evolução técnica e regularidade nos treinamentos. Sua participação em uma competição nacional demonstra o trabalho realizado pela Pestalozzi na promoção da inclusão por meio do esporte e o envolvimento dos atletas nas modalidades paralímpicas.



A instituição destacou que acompanhará o desempenho do atleta durante o campeonato e reforçou apoio à continuidade de sua trajetória esportiva.



O Projeto de Bocha Adaptada é uma das ações da Associação Pestalozzi de Aquidauana voltadas à inclusão de pessoas com deficiência por meio da prática esportiva.

