Atleta de Aquidauana busca apoio para realizar sonho de avaliaÃ§Ã£o no Vasco

Vasco da Gama

Matheus Insaurale, de 12 anos, zagueiro da categoria sub-13 do time Seduc de Aquidauana (MS), vive um momento decisivo em sua carreira esportiva: ele foi selecionado para uma semana de avaliação no tradicional Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Para ajudar o jovem atleta a custear despesas como passagens, hospedagem e alimentação, familiares e amigos organizaram uma rifa solidária, com sorteio marcado para 4 de abril de 2025.

A iniciativa, batizada de “Ação Amigos do Matheus”, busca engajar a comunidade local e apoiadores do esporte. Cada cupom custa R$ 15,00 e pode ser adquirido via PIX (67991423890), em nome de Jacqueline Barbosa, uma das organizadoras. Os prêmios incluem uma caixa de som portátil JBL 604, uma vara de pesca com carretilha, um copo térmico Coleman e um kit de perfume Luci Luci.



Matheus, descrito como dedicado e disciplinado, treina há quatro anos no projeto esportivo da Seduc. A oportunidade no Vasco surgiu após scouts do clube identificarem seu potencial durante competições regionais. A família reforça que qualquer contribuição é válida.

Veja como participar:



Interessados em ajudar podem entrar em contato pelos telefones (67) 99142-3890 (Jacqueline) ou (67) 99239-3737 (Bruno). Além da rifa, doações espontâneas também são aceitas. A campanha é divulgada nas redes sociais com as hashtags #AjudeOMatheus, #RifaDoMatheus e #SonhoNoVasco, para ampliar o alcance.