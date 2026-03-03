Atleta de Aquidauana conquista 3º lugar no Brasileiro de Maratona em Curitiba

A competiÃ§Ã£o foi realizada em um percurso de 22 quilÃ´metros
O atleta Kauê Seben da Rocha, do Clube de Regatas Aquidauana (CRA), conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Maratona, disputado no último fim de semana, em Curitiba (PR).
A competição foi realizada em um percurso de 22 quilômetros, reunindo atletas de diferentes regiões do país. Representando Aquidauana, Kauê garantiu lugar no pódio ao finalizar a prova na terceira colocação.
Após o resultado, o atleta agradeceu aos patrocinadores e ao apoio recebido para a participação na competição.
