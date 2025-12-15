Atleta de Aquidauana conquista título no vôlei de praia nacional

Divulgação/ CBV

A temporada 2025 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia foi encerrada neste domingo (14), em Fortaleza (CE), com a conquista do título feminino por Taiana Lima e Talita Antunes. A decisão foi disputada no Marina Park, reunindo as principais duplas do país.



Na final feminina, Taiana e Talita venceram Carol Horta e Elize por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/19 e 15/11. A medalha de bronze ficou com Andressa e Tainá, enquanto o título geral da temporada foi conquistado por Duda e Ana Patrícia. Talita é natural de Aquidauana, município que teve representação no pódio da etapa decisiva do circuito nacional.



Após a competição, Talita comentou sobre a sequência de torneios ao longo do ano e os impactos físicos do calendário. Segundo a atleta, lidar com os próprios limites foi parte do processo durante a temporada. Ela afirmou que ajustar o ritmo e priorizar a qualidade do desempenho foram fatores importantes em sua trajetória.



A parceira Taiana Lima destacou que a conquista foi resultado da construção ao longo da temporada e do trabalho conjunto da dupla. Ela também mencionou o apoio familiar durante a etapa final disputada no Ceará.



No torneio masculino, George Wanderley e Saymon Barbosa venceram Evandro e Arthur Lanci por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/16. O bronze ficou com Jonathan e Matheuszinho, e o título da temporada masculina foi de Arthur e Adrielson.



Com o encerramento do Circuito Brasileiro de 2025, as duplas entram em período de descanso antes do início da preparação para a temporada 2026, que contará com novas etapas do circuito nacional e competições do circuito mundial.

