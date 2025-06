Atleta de Aquidauana conquista vaga para o Brasileiro de Natação no RJ

Divulgação

A atleta Gabriella Quevedo, de Aquidauana, participou nos dias 13 e 14 de junho do Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação, realizado na piscina da ABDA, em Bauru (SP). Representando a Upan (União de Pais e Atletas da Natação), Gabriella competiu na prova dos 100 metros borboleta e conquistou o 4º lugar em sua série, garantindo classificação para o próximo Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Rio de Janeiro (RJ).



Gabriella integra o programa Prodesc– MS Desporto Escolar – por meio da Escola Cejar, e já acumula resultados expressivos em sua trajetória na natação. Iniciou no esporte aos 6 anos e passou a competir no ano seguinte. Desde então, soma medalhas e bons tempos nas piscinas.



A mãe da atleta, Márcia Quevedo, destaca que a classificação foi resultado de muito esforço e dedicação. “Ela estava tentando baixar seus índices, e com muito treino conseguiu. Agora o foco é se preparar ainda mais para tentar chegar à final e estar entre as dez melhores do Brasil”, afirmou.



O técnico Álvaro Ferreira, que acompanha Gabriella, reforçou a importância da participação da atleta. “Ela não representou apenas a Upan, mas também os municípios de Aquidauana e Anastácio. Ver sua evolução em uma competição desse nível foi muito gratificante.”



A atleta agora se prepara para o Campeonato Estadual de Inverno e os Jogos Escolares da Juventude, onde buscará novos índices para competições nacionais.

