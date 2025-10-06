Atleta de Aquidauana é campeã brasileira de judô

Divulgação

Aquidauana celebra mais uma conquista da jovem judoca Anna Clara Alegre Mendes, de 13 anos, que se consagrou campeã brasileira em sua categoria no Campeonato Brasileiro de Judô, resultado que lhe garantiu vaga para disputar o Campeonato Sul-Americano e o Pan-Americano da modalidade.



A atleta, que representa a nova geração do judô escolar brasileiro, vem acumulando resultados expressivos em competições nacionais e internacionais ao longo de 2025.



Entre os feitos mais marcantes do ano está a medalha de ouro no Gymnasiade – Mundial Escolar, realizado em Zlatibor, na Sérvia, onde Anna Clara subiu ao topo do pódio e colocou o nome de Aquidauana no cenário esportivo mundial. Pouco depois, ela voltou a se destacar ao conquistar o título nos Jogos da Juventude, em Brasília, competição voltada a atletas de 14 a 16 anos. Mesmo com apenas 13, aceitou o desafio de competir com adversárias mais velhas e saiu vencedora.



O mês de outubro marca o encerramento de um ciclo importante para Anna Clara. De 1º a 5 de outubro, ela participa da etapa final do Campeonato Brasileiro da CBJ, em João Pessoa (PB), sua última competição na categoria Sub-15, antes da transição para o Sub-18 em 2026. Na sequência, entre 15 e 18 de outubro, disputará os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Uberlândia (MG), competição para atletas de 12 a 14 anos.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!