06 de Novembro de 2025 • 19:03

Prodígio

Atleta de Aquidauana vai representar o Brasil no Pan de Judô no Peru

Aquidauana volta a ter representação no cenário esportivo internacional, por meio da participação da jovem judoca na competição

Da redação

Publicado em 06/11/2025 às 11:20

Arquivo Pessoal

A atleta Anna Clara Mendes, de Aquidauana, foi classificada para o Campeonato Pan-Americano de Judô, que será realizado no Peru, reunindo competidores de diversos países das Américas.

Com a classificação, Aquidauana volta a ter representação no cenário esportivo internacional, por meio da participação da jovem judoca na competição.

Para viabilizar a viagem, a família de Anna Clara organiza uma Rifa Solidária e busca apoio financeiro da comunidade e de empresas locais. Os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento das taxas de inscrição, passagens, hospedagem e custos de acompanhamento, já que a atleta é menor de idade e necessita de um responsável durante a competição.

As contribuições podem ser feitas por PIX, para o endereço annamendes.judoca@gmail.com

Quem desejar participar da rifa solidária pode escolher os números diretamente no perfil da atleta no Instagram: @anna.mendes_ofc

Empresas interessadas em apoiar poderão ter suas marcas divulgadas junto à atleta, como forma de incentivo ao esporte local e à participação de Aquidauana no evento internacional.

Leia Também

