Atleta de Aquidauana vai representar o Brasil no Pan de Judô no Peru

Arquivo Pessoal

A atleta Anna Clara Mendes, de Aquidauana, foi classificada para o Campeonato Pan-Americano de Judô, que será realizado no Peru, reunindo competidores de diversos países das Américas.



Com a classificação, Aquidauana volta a ter representação no cenário esportivo internacional, por meio da participação da jovem judoca na competição.



Para viabilizar a viagem, a família de Anna Clara organiza uma Rifa Solidária e busca apoio financeiro da comunidade e de empresas locais. Os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento das taxas de inscrição, passagens, hospedagem e custos de acompanhamento, já que a atleta é menor de idade e necessita de um responsável durante a competição.



As contribuições podem ser feitas por PIX, para o endereço annamendes.judoca@gmail.com



Quem desejar participar da rifa solidária pode escolher os números diretamente no perfil da atleta no Instagram: @anna.mendes_ofc



Empresas interessadas em apoiar poderão ter suas marcas divulgadas junto à atleta, como forma de incentivo ao esporte local e à participação de Aquidauana no evento internacional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!