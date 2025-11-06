Atleta de Aquidauana vai representar o Brasil no Pan de Judô no Peru

Aquidauana volta a ter representação no cenário esportivo internacional, por meio da participação da jovem judoca na competição
Arquivo Pessoal
A atleta Anna Clara Mendes, de Aquidauana, foi classificada para o Campeonato Pan-Americano de Judô, que será realizado no Peru, reunindo competidores de diversos países das Américas.
Com a classificação, Aquidauana volta a ter representação no cenário esportivo internacional, por meio da participação da jovem judoca na competição.
Para viabilizar a viagem, a família de Anna Clara organiza uma Rifa Solidária e busca apoio financeiro da comunidade e de empresas locais. Os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento das taxas de inscrição, passagens, hospedagem e custos de acompanhamento, já que a atleta é menor de idade e necessita de um responsável durante a competição.
As contribuições podem ser feitas por PIX, para o endereço annamendes.judoca@gmail.com
Quem desejar participar da rifa solidária pode escolher os números diretamente no perfil da atleta no Instagram: @anna.mendes_ofc
Empresas interessadas em apoiar poderão ter suas marcas divulgadas junto à atleta, como forma de incentivo ao esporte local e à participação de Aquidauana no evento internacional.
