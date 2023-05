Atleta de MMA Leo Diniz precisa de doação de sangue A- e O- em SP

Leo precisa de doadores de sangue / Divulgação/ Redes Sociais

Leonardo Diniz, conhecido como 'Léo' ou 'Bebezinho', 19 anos, atleta natural de Aquidauana, voltou a ser entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital São Luiz, cidade de Morumbi-SP e precisa de doadores de sangue do tipo A e O negativo.

O pai dele, Leandro Diniz, informou ao O Pantaneiro que o atleta, que havia sido internado em 23 de abril, já havia passado pelo processo. Ele foi desentubado em 28 de abril, após melhora no quadro, porém teve de ser entubado novamente ontem, dia 2 de maio. O pai diz que apesar dele estar sedado, acredita em melhora no quadro.

O atleta teve grave infecção bacteriana e a família realiza vaquinha virtual para arrecadar valores e custear parte internação dele no Hospital São Luiz.

"Ele foi entubado e sedado. Foi uma decisão dos médicos porque ele ficou um pouco agitado. E para a melhora acharam por bem entubar ele que está estável. Os exames graças a Deus estão dando mais baixo. Está tendo uma progressão devagar."

Doações

O pai afirma que talvez alguém do MS possa ajudar com doação de sangue com a tipagem A ou O negativo caso esteja em São Paulo ou conheça alguém.

"O nosso Hemosul do MS não deve mandar sangue para cá. Mas de repente tem alguém aí do Estado que conhece quem tenha essa tipagem aqui e possa ajudar. Hoje o que está pegando são os pulmões que estão muito comprometidos. Se ele tiver uma melhora, talvez até sexta-feira eles devem retirá-lo do tubo para prosseguir o tratamento", disse o pai.

Como doar?

Doadores em SP devem identificar o paciente Leonardo André Diniz que está internado no Hospital São Luiz, em Morumbi-SP.

Locais de doação: rua Tomás Carvalhal, 71, Paraíso, próximo ao metrô Paraíso ou na avenida Dom Pedro II, 877, Jardim Santo André.

Quadro de infecção

Segundo informações, o atleta profissional de MMA da equipe Chute Boxe - Diego Lima, atualmente reside em São Paulo. Ele teve uma lesão no dedo do pé, acabou contraindo uma infecção bacteriana que atingiu sua corrente sanguínea e se espalhou por seus órgãos.

Léo deu entrada na unidade no dia 23 de abril e segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Vaquinha virtual

Como o Hospital é particular, os custos são altos e seu convênio que é de Mato Grosso do Sul irá pagar apenas os valores do dia 26 de abril em diante. E os valores que ficaram para trás, desde o dia da internação, precisam ser quitados.

"Nesse momento delicado criamos essa vaquinha para um auxílio aos pais do Leonardo para custear essa dívida com o hospital, ele está internado na UTI onde o valor custa R$ 450 reais por hora, fora os demais exames feitos diariamente."

A meta de arrecadação é de R$ 30 mil e até o momento 398 pessoas colaboraram e o valor está em R$ 24.423,74.

Para quem quiser doar clique aqui.