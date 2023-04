Atleta de MMA Leo Diniz sai tem melhora no quadro, mas continua na UTI; participe da vaquinha

Atleta continua internado / Redes Sociais

Leandro Diniz, pai de Leonardo Diniz, conhecido como 'Léo' ou 'Bebezinho', 19 anos, atleta natural de Aquidauana, informou ao O Pantaneiro que o atleta foi desentubado e apesar de continuar UTI (Unidade de Terapia Intensiva) teve melhora no quadro.

O atleta teve grave infecção bacteriana e a família realiza vaquinha virtual para arrecadar valores e custear parte internação dele no Hospital São Luiz. Morumbi-SP.

"Ele deu uma melhorada. Hoje já está desentubado, começou a tomar água, comeu meia maça. Mas os pulmões ainda estão comprometidos e ele não pode fazer muito esforço. Está fraco, mas graças a Deus o antibiótico está fazendo efeito. Temos que aguardar."

Leandro conta ainda que o atleta está com drenos, e um deles foi retirado 400 ml de pus. Ele diz que apesar do quadro todos estão em oração e Leo teve melhora.

"Agradeço a todas as orações. Tem muita gente orando e é isso que a gente precisa. Acredito que em breve ele saia daqui."

Quadro de infecção

Segundo informações, o atleta profissional de MMA da equipe Chute Boxe - Diego Lima, atualmente reside em São Paulo. Ele teve uma lesão no dedo do pé, acabou contraindo uma infecção bacteriana que atingiu sua corrente sanguínea e se espalhou por seus órgãos.

Léo deu entrada na unidade no último domingo, dia 23 de abril, e segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Vaquinha virtual

Como o Hospital é particular, os custos são altos e seu convênio que é de Mato Grosso do Sul irá pagar apenas os valores do dia 26 de abril em diante. E os valores que ficaram para trás, desde o dia da internação, precisam ser quitados.

"Nesse momento delicado criamos essa vaquinha para um auxílio aos pais do Leonardo para custear essa dívida com o hospital, ele está internado na UTI onde o valor custa R$ 450 reais por hora, fora os demais exames feitos diariamente."

A meta de arrecadação é de R$ 30 mil e até o momento 291 pessoas colaboraram e o valor está em R$ 14.553,64.

Para quem quiser doar clique aqui.