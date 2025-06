Atletas aquidauanenses são convocados para campeonato brasileiro de Handebol

Divulgação

Atletas da Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) foram convocados para integrar a Seleção de Mato Grosso do Sul que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil, entre os dias 24 e 27 de junho, em Umuarama (PR). A convocação, feita pela Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul (FHMS), destaca a força do esporte em Aquidauana, responsável por formar grande parte da equipe estadual.



No naipe masculino, dos 16 atletas selecionados, oito são da AAH/Aquidauana. São eles: Adriano Santos, André Vicente, Gustavo Belardo, Felipe Oliveira, Deivison Marins, Edimauro Pereira, José Gabriel Cunha (identificado no card como José Gabriel Aivi) e Lariel Encinas. A forte presença aquidauanense reforça o protagonismo do município no desenvolvimento da modalidade no estado.



Na equipe feminina, duas jogadoras de Aquidauana também foram convocadas: Lívia Barros (na arte, identificada como Lívia Nascimento) e Giovana Benites. Ambas atuarão na linha de frente da seleção juvenil sul-mato-grossense.



A FHMS ressaltou, no documento oficial, que a convocação representa não apenas a valorização dos talentos esportivos, mas também o compromisso com o fortalecimento do handebol em todo o Mato Grosso do Sul.



A Associação Aquidauanense de Handebol, por sua vez, comemora mais uma conquista de seus atletas e reafirma o trabalho de base e formação de jovens que vêm se destacando em competições regionais e nacionais.



“Desejamos aos convocados e convocadas que façam uma excelente competição e representem o nosso Mato Grosso do Sul”, destacou a publicação oficial da AAH nas redes sociais.