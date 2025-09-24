Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 14:34

Buscar

Últimas notícias
X
Sucesso

Atletas de Aquidauana brilham no Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida no RS

A equipe representou o município por meio do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) e garantiu lugar de destaque no cenário nacional da modalidade

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 09:32

Atualizado em 24/09/2025 às 12:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As disputas aconteceram na Pista de Canoagem Slalom do Parque das Laranjeiras, um espaço estruturado especialmente para a modalidade / Arquivo Pessoal

Os atletas de Aquidauana conquistaram resultados expressivos no Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, realizado entre os dias 19 e 21 de setembro, em Três Coroas (RS). A equipe representou o município por meio do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) e garantiu lugar de destaque no cenário nacional da modalidade.

Na categoria Júnior, o jovem Kaue Seben sagrou-se campeão brasileiro, trazendo para Aquidauana a medalha de ouro em sua primeira participação no torneio.

Leia Também

• Pódio triplo coloca Aquidauana em destaque no Brasileiro de Canoagem

• Dobradinha: Atletas de Aquidauana brilham no 'Brasileirão' de Canoagem

• Aquidauanense Rafael Girotto é reeleito presidente da Confederação Brasileira de Canoagem

Na modalidade Turismo, o destaque foi para Leandro Lúcio, que também garantiu o 1º lugar, consolidando o excelente desempenho da equipe aquidauanense.

Já na categoria K1 Sênior, os aquidauanenses dominaram o pódio: Gabriel Girotto conquistou o 2º lugar, enquanto Afonso Rodrigues ficou em 3º lugar, confirmando a força da canoagem de Aquidauana em nível nacional.

Também teve excelente resultado o atleta Rafael Girotto, campão da categoria Master A, para atletas com mais de 35 anos. Já na categoria K1 feminino, o 3º lugar ficou para a atleta Rosa Sanches.

A competição reuniu atletas de diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, demonstrando o alto nível técnico das provas.

As disputas aconteceram na Pista de Canoagem Slalom do Parque das Laranjeiras, um espaço estruturado especialmente para a modalidade. O canal conta com 200 metros de extensão, profundidade média de 1 metro e até 25 portas, garantindo condições adequadas para treinos e competições.

Para o canoísta Gabriel Girotto, o pódio foi resultado de muita dedicação:

“Me sinto bem, foi resultado de muito trabalho, muita dedicação. Teve momentos em que tive que deixar até mesmo meu trabalho para me preparar para essa competição, pois ela vale classificação para o bolsa atleta estadual e até uma possível vaga para o campeonato mundial. Agora iremos nos preparar para o ano que vem, para nos mantermos no ranking nacional”, destacou.

A participação de Aquidauana no Campeonato Brasileiro reforça a tradição da cidade no esporte e mostra o potencial dos jovens atletas para conquistar ainda mais títulos. O desempenho também abre portas para futuras competições internacionais, fortalecendo a presença da canoagem sul-mato-grossense no cenário esportivo brasileiro.

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA), responsável pela formação dos atletas, comemora os resultados e já mira novos desafios para 2026.


Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Passageiros do acidente aéreo em Aquidauana são identificados

LUTO

Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Tragédia

Queda de avião no Pantanal de Aquidauana (MS) deixa três mortos

De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, as vítimas são o piloto e dois passageiros que estavam na região para um trabalho de filmagem

Concurso de 2023

Prefeitura de Aquidauana convoca solenidade de posse de aprovados em concurso

Publicidade

ABIMC

Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)

Campo Grande

Governo de MS vai ampliar aeródromo Santa Maria com investimentos de R$ 45,8 milhões

O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo