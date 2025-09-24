Atletas de Aquidauana brilham no Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida no RS

As disputas aconteceram na Pista de Canoagem Slalom do Parque das Laranjeiras, um espaço estruturado especialmente para a modalidade / Arquivo Pessoal

Na categoria Júnior, o jovem Kaue Seben sagrou-se campeão brasileiro, trazendo para Aquidauana a medalha de ouro em sua primeira participação no torneio.

Os atletas de Aquidauana conquistaram resultados expressivos no Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, realizado entre os dias 19 e 21 de setembro, em Três Coroas (RS). A equipe representou o município por meio do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) e garantiu lugar de destaque no cenário nacional da modalidade.

Na modalidade Turismo, o destaque foi para Leandro Lúcio, que também garantiu o 1º lugar, consolidando o excelente desempenho da equipe aquidauanense.

Já na categoria K1 Sênior, os aquidauanenses dominaram o pódio: Gabriel Girotto conquistou o 2º lugar, enquanto Afonso Rodrigues ficou em 3º lugar, confirmando a força da canoagem de Aquidauana em nível nacional.



Também teve excelente resultado o atleta Rafael Girotto, campão da categoria Master A, para atletas com mais de 35 anos. Já na categoria K1 feminino, o 3º lugar ficou para a atleta Rosa Sanches.

A competição reuniu atletas de diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, demonstrando o alto nível técnico das provas.

As disputas aconteceram na Pista de Canoagem Slalom do Parque das Laranjeiras, um espaço estruturado especialmente para a modalidade. O canal conta com 200 metros de extensão, profundidade média de 1 metro e até 25 portas, garantindo condições adequadas para treinos e competições.

Para o canoísta Gabriel Girotto, o pódio foi resultado de muita dedicação:

“Me sinto bem, foi resultado de muito trabalho, muita dedicação. Teve momentos em que tive que deixar até mesmo meu trabalho para me preparar para essa competição, pois ela vale classificação para o bolsa atleta estadual e até uma possível vaga para o campeonato mundial. Agora iremos nos preparar para o ano que vem, para nos mantermos no ranking nacional”, destacou.

A participação de Aquidauana no Campeonato Brasileiro reforça a tradição da cidade no esporte e mostra o potencial dos jovens atletas para conquistar ainda mais títulos. O desempenho também abre portas para futuras competições internacionais, fortalecendo a presença da canoagem sul-mato-grossense no cenário esportivo brasileiro.

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA), responsável pela formação dos atletas, comemora os resultados e já mira novos desafios para 2026.





