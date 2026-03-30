Atletas de Aquidauana brilham nos II Jogos Paradesportivos Nacionais e conquistam 13 medalhas

Os II Jogos Paradesportivos Nacionais reuniram mais de 700 participantes de 16 estados brasileiros / Pestalozzi Aquidauana

Os atletas de Aquidauana que participaram dos II Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano foram recepcionados com uma carreata na cidade após a conquista de 13 medalhas na competição realizada em Aracaju (SE) entre os dias 23 e 26 de março. A delegação aquidauanense subiu ao pódio com cinco medalhas de ouro, seis de prata e dois bronzes.

No atletismo, Yzarrara Dantas conquistou o ouro nos 200 metros e nos 400 metros feminino categoria A, além do bronze no revezamento 4x100 feminino categoria A/B. Lucas da Cruz também brilhou na modalidade, com ouro nos 200 metros e 400 metros masculino categoria A e prata no salto em distância.

Ruth dos Santos garantiu duas pratas nos 200 e 400 metros feminino categoria B e completou sua participação com o bronze no 4x100 feminino. João Paulo Emanuel conquistou duas pratas nos 200 e 400 metros masculino categoria B.

Na bocha, Gerson Zanúncio faturou o ouro nos 100 metros para atletas com paralisia cerebral categoria B. No bochão, Ismael Utino foi prata na categoria B/especial, Vinícius conquistou bronze na categoria A e José Augusto bronze na categoria B. Carlos Alexsandro trouxe a prata na bocha adaptada classe BC1 e Flávio Guedes garantiu o bronze na caminhada para atletas com paralisia cerebral classe B.

A equipe de futsal masculino também teve boa participação, encerrando a competição na quarta colocação.

Os II Jogos Paradesportivos Nacionais reuniram mais de 700 participantes de 16 estados brasileiros, integrando as comemorações dos 100 anos do Movimento Pestalozziano no Brasil. As modalidades disputadas incluíram tênis de mesa, futsal, natação, atletismo, bocha e bochão, em um evento que celebrou o esporte como ferramenta de inclusão, superação e dignidade.

A carreata de recepção aos atletas em Aquidauana foi organizada para reconhecer o desempenho da delegação e celebrar as conquistas que colocaram o município em destaque no cenário nacional do paradesporto.

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