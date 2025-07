Atletas de Aquidauana conquistam 10 medalhas em campeonato de natação

Divulgação

2º lugar – 400 metros medley (prova que reúne todos os estilos)

2º lugar – 100 metros borboleta



João Pedro Miranda (Infantil 1):

2º lugar – 800 metros livre

2º lugar – 400 metros livre

3º lugar – 100 metros livre

Pedro Medina (Juvenil 1):

2º lugar – 200 metros medley

3º lugar – 400 metros livre



João Guilherme Vasques (Juvenil 1):

2º lugar – 800 metros livre



Leonardo Wendisch (Juvenil 1):

3º lugar – 100 metros livre



O treinador destacou o esforço dos atletas, que mesmo enfrentando as baixas temperaturas continuaram os treinos em busca de melhores resultados.



“Gostaria de parabenizar a Fedams pelo belíssimo campeonato e todos nossos atletas que mesmo com frio estiveram treinando em busca de suas melhores marcas. Foi um campeonato de alto nível, onde tivemos muitos recordes de campeonato batidos”, comentou.



Agora, a equipe de Aquidauana segue com a preparação para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que acontecerão no final do mês, novamente em Campo Grande.



Festival



Para ajudar nas despesas das competições do segundo semestre, a equipe da UPAN realiza o 1º Festival de Pizza da União de Pais e Atletas da Natação. O evento acontece no dia 12 de julho, com pizzas de calabresa vendidas a R$ 40,00 cada. A retirada será no Lions Clube, das 9h às 11h.



A renda arrecadada será destinada ao custeio de viagens, inscrições e demais custos das próximas disputas. “Além de apoiar nossos atletas, você vai poder saborear uma pizza deliciosa, feita com muito amor pelos próprios pais e atletas”, destaca a organização.



