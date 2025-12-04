Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 14:44

Esporte

Atletas de Aquidauana conquistam medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025

Estudantes da Associação Pestalozzi de Aquidauana participaram da competição nacional e retornaram ao município com duas medalhas

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 10:53

Atualizado em 04/12/2025 às 11:01

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana registrou resultados relevantes na Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas entre 24 e 29 de novembro, em São Paulo. As estudantes da Associação Pestalozzi de Aquidauana participaram da competição nacional e retornaram ao município com duas medalhas.

Na modalidade Parabadminton, a atleta Larissa Emanuele alcançou o 1º lugar, obtendo a medalha de ouro. O resultado confirma o desempenho da atleta na disputa e integra o conjunto de ações voltadas ao paradesporto no município.

A atleta Yzarrara Dantas conquistou a medalha de bronze, seu terceiro pódio consecutivo na competição, após participações em 2023 e 2024.

As atletas foram acompanhadas pelo professor de Educação Física Lázaro Sena, responsável pelos treinamentos. A participação da delegação contou com apoio do Governo do Estado, via Fundesporte, e do Comitê Paralímpico Brasileiro.

A Associação Pestalozzi de Aquidauana mantém iniciativas de formação esportiva voltadas a estudantes com deficiência e integra as ações do município para ampliar o acesso ao paradesporto.

A Prefeitura de Aquidauana registrou publicamente reconhecimento às atletas pelos resultados obtidos.

