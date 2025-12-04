Atletas de Aquidauana conquistam medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana registrou resultados relevantes na Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas entre 24 e 29 de novembro, em São Paulo. As estudantes da Associação Pestalozzi de Aquidauana participaram da competição nacional e retornaram ao município com duas medalhas.



Na modalidade Parabadminton, a atleta Larissa Emanuele alcançou o 1º lugar, obtendo a medalha de ouro. O resultado confirma o desempenho da atleta na disputa e integra o conjunto de ações voltadas ao paradesporto no município.



A atleta Yzarrara Dantas conquistou a medalha de bronze, seu terceiro pódio consecutivo na competição, após participações em 2023 e 2024.



As atletas foram acompanhadas pelo professor de Educação Física Lázaro Sena, responsável pelos treinamentos. A participação da delegação contou com apoio do Governo do Estado, via Fundesporte, e do Comitê Paralímpico Brasileiro.



A Associação Pestalozzi de Aquidauana mantém iniciativas de formação esportiva voltadas a estudantes com deficiência e integra as ações do município para ampliar o acesso ao paradesporto.



A Prefeitura de Aquidauana registrou publicamente reconhecimento às atletas pelos resultados obtidos.

