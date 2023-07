Atletas de Aquidauana e Anastácio conquistam 11 medalhas no Estadual de Natação

Equipe de nadadores de Aquidauana e Anastácio em torneio / Divulgação

Estudantes de Aquidauana e Anastácio que treinam natação no Gressa (Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana) participaram neste final de semana, do Campeonato Estadual de Natação de Inverno. O evento aconteceu na piscina do Rádio Clube, em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul. Foram 11 nadadores, entre meninos e meninas, que mergulharam para defender as duas cidades num torneio que contou com a participação de vários atletas, das mais diversas cidades do Estado.

A equipe, treinada pelo professor Álvaro da Silva Ferreira, teve um bom desempenho e os resultados obtidos provam que a dedicação e responsabilidade deram bons frutos como da manhã de sábado, 15, quando a atleta Gabriella Quevedo conquistou o terceiro lugar nos 200 metros medley, categoria Petiz (que são nadadores de 11 ou 12 anos), numa prova que reuniu os quatro estilos, borboleta, costas, peito e craw”, com a marca de 3:09.92.

Foi a primeira vez da nadadora fazendo os quatro estilos, além do empate no quarto lugar no revezamento 4x50 Misto Medley petiz, com a equipe do Rádio Clube no tempo de 2:45.23. Já na primeira etapa da noite do mesmo sábado, Lucas Gabriel Simões nadou 400 metros livres e as braçadas do atleta lhe garantiram o pódio com uma medalha de bronze, também na categoria Petiz, marcando o tempo de 6:07.09, na primeira vez que nada a prova em piscina curta.

Gabriella Quevedo - Foto: Divulgação

Na categoria Junior, Bianca Brito, conquistou o vice campeonato na prova de 100 estilo peito, com tempo de 1:49.01. À tarde, Bianca ficou em segundo lugar nos 200 metros peito, com tempo de 4:03.55 e em terceiro lugar nos 50 metros de peito, com tempo de 49.19. Ketlyn Pietra conquistou o terceiro lugar nos 200 metros livre, tempo de 3:40.47 e outro terceiro lugar nos 100 metros livre com tempo de 1:44.29.

Os petiz na terceira etapa teve outra vez Gabriella Quevedo, agora em terceiro lugar nos 50 metros livre, com o tempo de 32.79 baixando a marca anterior que era de 33.21 e Manuela Letroche (petiz 1), ficando em terceiro lugar nos 50 livre marcando um tempo de 37.05.

A prova mais emocionante para a equipe foi defendida pela nadadora Gabriella Quevedo, que ficou com o vice campeonato na prova de 100 borboleta, com tempo de 1:25.22 prova decida na batida apenas 35 centésimos atrás da campeã e baixando sua marca que era de 1:30.47.

Os atletas chegaram para fazer bonito e não decepcionaram a torcida

“Os demais atletas também nadaram muito bem, baixaram muito suas marcas pessoais e estão cada vez mais empolgados para chegarem nos melhores tempos do Estado. Nossa equipe se doou muito, não foi fácil a preparação mais todos, pais atletas e técnico saímos com a sensação de dever cumprido, por que sabemos dentro do tempo de preparação esses seriam os tempos a serem atingido, continuamos com os treinamentos para nossa competição principal do segundo semestre o Campeonato Sul-Mato-grossense de Verão em Costa Rica (MS)”, fala empogado o técnico da equipe.

"Na minha percepção, acredito que a Gaby ficou muito feliz com o resultado, e ela está confiante que vai melhorar mais os tempos dela, por ser o primeiro estadual deles”, destaca Márcia, mãe da Nadadora Gabriella Quevedo.

Mesmo diante do frio do final de semana, 14,15 e 16 de julho, o professor Álvaro e sua equipe não desanimaram e mergulharam focados em fazer seu menor e melhor tempo, conquistando mais medalhas para o município.

O evento aconteceu na piscina do Rádio Clube, em Campo Grande - Divulgação

No balanço final, a equipe terminou o campeonato com seis medalhas no Mirim e Petiz, sendo;

- 1 prata e 5 bronzes e 6.º lugar com 446 pontos.

No Infantil a Sênior, foram;

- 5 medalhas 2 pratas e 3 bronzes e o 10º lugar com 125 pontos.

Totalizando 11 medalhas.

Os mergulhos e os treinos não param por aí. Agora, a equipe do Clube Gressa cederá 10 atletas para as seleções dos municípios de Aquidauana e Anastácio que disputarão os Jogos Escolares de Juventude de MS etapa de 12 a 14 anos, que será realizado no Rádio Clube em Campo Grande nos dias 04, 05 e 06 de agosto em Campo Grande.

O campeonato organizado pela Fundesporte (Fundação do Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul), que também desenvolve diversos projetos esportivos no Estado, como este da natação, que conta com a participação de alunos de algumas escolas da rede estadual de educação.

Veja mais fotos: