Atletas de Aquidauana e Anastácio conquistam 21 medalhas na natação

A UPAN participou do Campeonato Estadual de Natação de Inverno, realizado em Campo Grande-MS, com equipe composta por 7 atletas das categorias Mirim, Infantil e Juvenil
No último final de semana, entre os dias 29 e 31 de maio, a UPAN participou do Campeonato Estadual de Natação de Inverno, realizado em Campo Grande-MS. A competição contou com a participação de 413 atletas, representando 14 clubes de todo o estado.
A equipe foi composta por 7 atletas das categorias Mirim, Infantil e Juvenil, sendo 4 deles integrantes do PRODESC. Ao final da competição, conquistaram um total de 21 medalhas: 1 de ouro, 9 de prata e 11 de bronze.
Resultados individuais
Gabriella Quevedo – Juvenil 1
50 metros peito
100 metros borboleta
50 metros borboleta
50 metros livre
Rafaela Portes – Juvenil 1
50 metros peito
100 metros peito
50 metros borboleta
100 metros livre
Maria Clara Oliveira – Infantil 1
50 metros livre
50 metros costas
50 metros peito
400 metros costas
50 metros borboleta
200 metros livre
Matheus Maeda – Infantil 2
400 metros livre
200 metros borboleta
100 metros livre
200 metros livre
50 metros livre
100 metros borboleta
50 metros borboleta
Troféu de Atleta Mais Eficiente da Categoria Infantil 2
Com esses resultados, a equipe conquistou a 6ª colocação geral nas categorias Infantil a Sênior.
"Gostaríamos de agradecer o apoio e a torcida de todos. Essa conquista e a excelente classificação refletem o trabalho, a dedicação e o comprometimento dos nossos atletas na busca constante pelos melhores resultados para a equipe e para os municípios de Aquidauana e Anastácio. Vale destacar que viemos de um período de baixas temperaturas e, mesmo assim, mantivemos os treinamentos em piscina sem aquecimento. Além disso, nossos atletas treinam diariamente em uma piscina de apenas 20 metros, fator que torna essas conquistas ainda mais significativas e merecedoras de reconhecimento", afirmou o treinador ao O Pantaneiro.
Agora, a equipe segue focada nos treinamentos para representar os municípios de Aquidauana e Anastácio nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – Etapa Estadual, que acontecerão entre os dias 12 e 15 de junho.
LUTO NA SEGURANÇA PÚBLICA
SALVAR VIDAS
Ação atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
PERIGO
Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia mais riscos pelo Corpo de Bombeiros, o local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.
CORUMBÁ
Durante o atendimento, os militares realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima.
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