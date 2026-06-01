Atletas de Aquidauana e Anastácio conquistam 21 medalhas na natação

No último final de semana, entre os dias 29 e 31 de maio, a UPAN participou do Campeonato Estadual de Natação de Inverno, realizado em Campo Grande-MS. A competição contou com a participação de 413 atletas, representando 14 clubes de todo o estado.

A equipe foi composta por 7 atletas das categorias Mirim, Infantil e Juvenil, sendo 4 deles integrantes do PRODESC. Ao final da competição, conquistaram um total de 21 medalhas: 1 de ouro, 9 de prata e 11 de bronze.

Resultados individuais

Gabriella Quevedo – Juvenil 1

50 metros peito

100 metros borboleta

50 metros borboleta

50 metros livre

Rafaela Portes – Juvenil 1

50 metros peito

100 metros peito

50 metros borboleta

100 metros livre

Maria Clara Oliveira – Infantil 1

50 metros livre

50 metros costas

50 metros peito

400 metros costas

50 metros borboleta

200 metros livre

Matheus Maeda – Infantil 2

400 metros livre

200 metros borboleta

100 metros livre

200 metros livre

50 metros livre

100 metros borboleta

50 metros borboleta

Troféu de Atleta Mais Eficiente da Categoria Infantil 2

Com esses resultados, a equipe conquistou a 6ª colocação geral nas categorias Infantil a Sênior.

"Gostaríamos de agradecer o apoio e a torcida de todos. Essa conquista e a excelente classificação refletem o trabalho, a dedicação e o comprometimento dos nossos atletas na busca constante pelos melhores resultados para a equipe e para os municípios de Aquidauana e Anastácio. Vale destacar que viemos de um período de baixas temperaturas e, mesmo assim, mantivemos os treinamentos em piscina sem aquecimento. Além disso, nossos atletas treinam diariamente em uma piscina de apenas 20 metros, fator que torna essas conquistas ainda mais significativas e merecedoras de reconhecimento", afirmou o treinador ao O Pantaneiro.

Agora, a equipe segue focada nos treinamentos para representar os municípios de Aquidauana e Anastácio nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – Etapa Estadual, que acontecerão entre os dias 12 e 15 de junho.