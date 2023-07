Atletas de Aquidauana e Anastácio disputam estadual de natação focados em medalhas

Atletas de Aquidauana e Anastácio se unem para competir no Campeonato Estadual de Natação em Campo Grande / Ronald Regis / O Pantaneiro

Os estudantes de Aquidauana e Anastácio que treinam natação no Gressa (Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana) estão em ritmo de expectativa e determinação para mergulharem nas águas da piscina do Rádio Clube, em Campo Grande. É na Capital de Mato Grosso do Sul que acontece a disputa do campeonato estadual da modalidade, nos dias, 14, 15 e 16 de julho de 2023. São 11 nadadores entre meninos e meninas, que viajam para a capital para disputar o torneio, e terão que custear o transporte, as estadias além de despesas com equipamentos, e, principalmente, com o custo de entrarem na água. Cada atleta terá que pagar R$ 25 por caída na água. Os que fazem o revezamento, pagam por quatro entradas na água.

Estudantes de Aquidauana e Anastácio prontos para o desafio na água - Foto: Ronald Regis

O professor Álvaro da Silva Ferreira, que se empenha nos treinos dos adolescentes, prepara a equipe que já coleciona vitórias e desejam trazer ainda mais títulos, na volta desse torneio.

“Desde o início do ano, eu reuni todos que vão competir o campeonato estadual, que é a nossa competição alvo, que é a competição que estamos buscando desde quando iniciamos o treinamento. Eu reuni todos e fiz um mapa das provas. Planejei o treinamento com eles, pra gente poder chegar nessa competição com chance. Não só deles ganharem medalhas, mas também o clube em si, que a cada prova que eles nadam acaba, somando um ponto e colocar o Clube Aquiduana entre as melhores equipes do Estado. A equipe de natação tem 12 atletas; um está viajando e não vai poder seguir a gente, porém, agora no mês de agosto nós vamos subir mais onze. Para o final do ano, para outro campeonato estadual a previsão é de 22 atletas. Mas hoje nós estamos com 11 atletas”.

Os adolescentes que treinam no Gressa fazem parte de um projeto da Fundesporte (Fundação do Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul) e algumas escolas estadual da região possuem alunos que integram o projeto, que já conta com nadadores de alto nível que trazem títulos para suas cidades. Aquidauana e Anastácio.

Atletas de Aquidauana e Anastácio se unem para competir no Campeonato Estadual de Natação em Campo Grande - Foto: Ronald Regis

Eles estarão participando nesse campeonato com cinco atletas PETIZ (nadadores de 11 ou 12 anos); cinco infantil (13 e 14 anos); uma juvenil (15 e 16 anos) e um júnior (17 a 19 anos). Esse projeto iniciou em 2021 num esforço e união entre pais, atletas que através da UPAN (União de Pais e Amigos da Natação), que se solidarizam e se mobilizam para o bom desempenho dos nadadores.

O esporte disciplinando e formando jovens responsáveis e comprometimento com aquilo que fazem

Um esporte que exige bastante do atleta que cumpre uma rotina de treinos intensos que podem ser de até duas horas, superando cansaço e conquistando aperfeiçoamento para chegar ao lugar mais alto do pódio, cada competição, como expressam os nadadores, como, por exemplo, Gabriela dos Santos Quevedo, 12 anos, que começou no esporte em 2020.

“A gente está treinando o máximo possível para conseguir abaixar os tempos e eu estou tentando abaixar o máximo possível o meu tempo para pegar índice no brasileiro. A gente vai chegar lá e vamos arregaçar”, fala confiante a atleta que já coleciona títulos e está confiante que a equipe traga pelo menos seis medalhas. Nadadores de Aquidauana e Anastácio prontos para competir na piscina do Rádio Clube - Foto: Ronald Regis

A expectativa e o foco em fazer bonito em Campo Grande nos dias 14, 15 e 16 de julho, e seguir a carreira de nadadora é também a meta da jovem, Maria Clara Magalhães Ravaglia Vieira, 12 anos, que nada desde os 3, mas começou a treinar no ano passado.

“É uma preparação bem intensa. A gente está se preparando desde janeiro, mas depois que a gente voltou do centro-oeste a gente está se preparando cada vez mais, para esse estadual. Eu aprendi a nadar com três, mas comecei a treinar ano passado. A gente está buscando cada vez mais diminuir os tempos. Eu pretendo, principalmente, nesse campeonato, diminuir cada vez mais os tempos, mas a preparação está sendo bem intensa. Essa semana a gente começou o polimento, que é a semana mais leve para conseguir abaixar os tempos”. Maria Clara Magalhães Ravaglia Vieira: A promessa da natação de Aquidauana - Foto: Ronald Regis

Entre os 11 atletas da equipe, a vontade de seguir a carreira é predominante e, e a consciência de responsabilidade e dedicação também estão no mesmo nível do talento que os jovens demonstram a cada mergulho como também através das braçadas seguras dentro d’água, como também faz, a atleta Bruna Almeida Machado, de 13 anos, que treina no Gressa desde o ano passado e já carrega uma paixão pela natação.

“Foi por influência de uns amigos da escola que eu comecei a treinar. Me chamaram para treinar e me apaixonei pelo esporte. Eu gostava de outros, mas agora tenho uma paixão muito grande pela natação. Eu estou bem ansiosa um pouco, com essa competição, porque vai ser meu segundo campeonato grande. A gente treinou bastante para isso. A gente começou a fazer academia esse ano pra ficar mais forte pra conseguir nadar”.

Como o esporte tem custos de deslocamento e hospedagem, a equipe conta muito com a solidariedade de colaboradores e espera poder receber o apoio maior de patrocinadores, que favoreçam ainda mais o desempenho desses atletas que, mesmo com qualquer dificuldade, superam as barreiras, enfrentam águas geladas e conquistam o local mais alto do pódio, colocando o nome das suas cidades em destaque dentro do esporte no Estado do Mato Grosso do Sul, do Brasil buscando também o mundo.

Estudantes de Aquidauana e Anastácio se preparam para a competição de natação - Fotos: Ronald Regis

Sem patrocinadores, é a solidariedade que dá chance aos nadadores

Com apoio da UPAN (União de Pais e Amigos da Natação), a equipe de natação de Aquidauana e Anastácio organiza um festival de carreteiro e galinhada para ajudar os atletas na disputa dos campeonatos. No dia 13 de julho a UPAN estará na feira central, em Aquidauana, vendendo carreteiro e galinhada, numa iniciativa de ajudar nos custos dos deslocamentos dos atletas. Os amantes da natação e os torcedores desses jovens, determinados, podem buscar informação de como ajudar os atletas, pelo telefone do treinador deles, o professor Álvaro (67) 99802-8828.