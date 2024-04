Atletas de judô de Aquidauana participam do Campeonato Brasileiro Região IV

Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana representará mais uma vez Mato Grosso do Sul numa competição nacional de judô. Desta vez, cinco jovens judocas aquidauanenses integram a delegação de MS, para o Campeonato Brasileiro Região IV de Judô, que acontecerá em Anápolis (GO), neste final de semana.

Foram convocados para a seleção de MS de judô, os jovens aquidauanenses: Isadora Sadhas de Morais, Anna Clara Alegre Mendes, Flávia Thaisa Alonso Costa, André Luiz da Silva Isler e Leandro Gabriel Ocampos Queiroz e, também, o educador físico e sensei Osvaldo Benevides Júnior, da Academia Top Fight/Judô Moura, que treina os alunos em Aquidauana.

Eles embarcaram com a delegação de MS, ontem à tarde para Anápolis. A equipe aquidauanense participa da competição com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, via Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA).

A competição reúne os melhores atletas da modalidade da região IV, na qual os judocas aquidauanenses somam-se aos 180 atletas, entre jovens talentos e experientes competidores, representando MS, buscando a vitória individual e a projeção do judô sul-mato-grossense em âmbito nacional.

“Ter apoio da Prefeitura de Aquidauana nas nossas competições é sentir-se acolhido pelo município. Vamos com mais garra e, com certeza, com muita gratidão aos pais dos nossos alunos, ao prefeito Odilon e toda a equipe da prefeitura e FEMA que a gente sabe que ficam na torcida e sempre incentivam nossos atletas nas competições”, agradeceu o Sensei Osvaldo Júnior.

A competição engloba os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Acre e Rondônia, é organizada em parceria pela Confederação Brasileira de Judô e a Federação Goiânia de Judô. As lutas acontecerão sábado e domingo (06 e 07), no Ginásio Nilton de Faria, em Anápolis (GO).

Válido lembrar que, ano passado, no Campeonato Brasileiro de Judô, realizado em Brasília (DF) os judocas aquidauanenses ganharam lugar de destaque no pódio em suas respectivas categorias - Leandro Ocampos (campeão) e Isadora Sadhas e Anna Clara (vice-campeãs).