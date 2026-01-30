Atletas do handebol de Aquidauana recebem sinal de apoio do município

A delegação de handebol, composta pelas equipes masculina e feminina da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, embarcará no próximo dia 20 para representar o estado nos JEBs, em Sergipe / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O gabinete do prefeito Mauro do Atlântico foi palco de um encontro motivacional e estratégico na manhã desta sexta-feira, 30 de janeiro. O chefe do Executivo municipal recebeu os jovens atletas da Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) para parabenizá-los pelas recentes conquistas e discutir parcerias para o fortalecimento do esporte de base na cidade. A reunião contou com a presença de vereadores e do secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino.

Durante o encontro, o prefeito dirigiu-se diretamente aos adolescentes, enaltecendo a dedicação que os levou a conquistar a vaga para representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). Mauro do Atlântico destacou o esporte como ferramenta transformadora e incentivou os jovens a persistirem nos treinos e nos estudos. Representando a diretoria da AAH, o treinador Cristio Duarte explicou o trabalho desenvolvido com aproximadamente cem crianças e adolescentes e formalizou um pedido de apoio da prefeitura para a manutenção e o fomento das atividades.

A resposta do prefeito foi imediata e positiva. Mauro do Atlântico sinalizou que a administração municipal, em conjunto com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), definirá uma forma de auxílio institucional à associação ainda em 2026. O objetivo declarado é garantir a continuidade do desenvolvimento dos atletas e a projeção do nome de Aquidauana em competições de alto nível. Os vereadores presentes reforçaram o discurso de apoio, colocando-se à disposição para somar esforços em iniciativas que fortaleçam o esporte educacional.

A delegação de handebol, composta pelas equipes masculina e feminina da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, embarcará no próximo dia 20 para representar o estado nos JEBs, em Sergipe. Uma campanha vitoriosa no torneio nacional pode garantir aos atletas aquidauanenses uma vaga no Mundial Escolar, na Macedônia. O apoio municipal, conforme a comissão da AAH, é fundamental para consolidar o esporte como instrumento de inclusão social e formação cidadã na periferia da cidade.

