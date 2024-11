Atletas nacionais são homenageados por jogadores de Aquidauana

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

Em meio à euforia, festa e alegria da abertura do 42º Jogos da Primavera, um momento de homenagens marcou a celebração, fazendo a multidão, que lotou as dependências do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, ovacionar os homenageados.

Ao centro da quadra na noite de abertura, sob aplausos e com a alegria contagiante dos alunos, os homenageados foram sendo chamados pelo cerimonial e perfilados receberam das mãos das autoridades a medalha de “Amigo do Esporte”.

Na oportunidade, foram homenageados: o convidado de honra da cerimônia Fernando Rufino, o “Cowboy do Aço” (bicampeão paralímpico de paracanoagem); Talita Antunes (tricampeã mundial de vôlei de praia), na oportunidade a homenagem foi recebida por sua mãe Consuelo Antunes; Rafael Girotto (atleta e presidente da Confederação Brasileira de Canoagem); Cristio Duarte (06 vezes campeão de handebol escolar no MS); Guto Portocarrero (12 vezes campeão de vôlei escolar de MS); Lázaro de Sena (6 vezes campeão brasileiro de bocha adaptada); Osvaldo Benevides Junior (4 vezes campeão de judô escolar de MS e campeão escolar brasileiro de judô).

Ainda no evento, o prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza também receberam homenagens e mensagens de agradecimento pelo apoio e incentivo dado ao esporte escolar ao longo dos seus dois mandatos. O prefeito ganhou o troféu “Prefeito Amigo do Esporte”.

“Prefeito, o senhor entra para a história como um dos que mais acreditou, incentivou e investiu no esporte, permitindo que toda essa criançada, jovens e, até mesmo, nós, professores de educação física, passássemos a acreditar ainda mais no nosso potencial e em nossos sonhos e dos nossos alunos”, enfatizou Wellington Moresco, entregando o troféu e falando em nome de toda a equipe da FEMA.

Por sua vez, o prefeito Odilon agradeceu as mensagens e homenagens e destacou a importância de o esporte escolar ser valorizado, como política pública que traz oportunidade, inclusão e desenvolvimento físico, social e emocional para os alunos.

“Recebo com muita emoção esse troféu, mas consciente de que investir no esporte é cuidar da saúde, da família como um todo, tendo em vista que enquanto a criança, o adolescente pratica esporte, ele está longe de coisas erradas. Ver essa criançada com essa energia e desejo de participar dos Jogos da Primavera é com certeza uma resposta de tudo que fizemos ao longo da gestão. Muito obrigado Moresco, Prof. Guto e toda equipe da FEMA e professores de educação física da nossa cidade!”, agradeceu o prefeito Odilon Ribeiro.

Ao receber sua homenagem, o paratleta Fernando Rufino, também enalteceu a importância dos gestores em investir no esporte e, emocionado, falou da gratidão que tem por Aquidauana e do prazer de retornar à cidade.

“Minha carreira esportiva começou aqui, por isso é muito emocionante para mim estar aqui nesse ginásio lotado. Aqui não tenho amigos, tenho parte da família, pois a canoagem de Aquidauana me abraçou. Parabenizo ao prefeito Odilon pelo incentivo que dedica ao esporte, pois no esporte trabalha a parte física e mental e, assim, faz o atleta respeitar ao próximo. Agradeço ao reconhecimento, ao convite e a oportunidade de estar de volta à Aquidauana com tamanho reconhecimento”, agradeceu o paratleta Fernando Rufino

A noite de abertura lotou o poliesportivo e contou com a presença também de autoridades municipais, vereadores e secretários, diretores das escolas, além de familiares e torcidas dos alunos.

Os Jogos da Primavera são realizados pela Prefeitura de Aquidauana, sob organização da Fundação de Esportes (FEMA), têm entrada gratuita, acontecem diuturnamente, de segunda a sexta-feira, ao longo do mês de novembro, envolvendo milhares de atletas, nas modalidades: futsal, vôlei de quadra e de areia, basquete, handebol, atletismo, canoagem, xadrez, tênis de mesa, judô, karatê, natação e capoeira.