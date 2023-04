Atual vice-campeã, Aquidauana vai sediar uma etapa da Copa Assomasul

Divulgação

Foi realizado na última quarta-feira, 05 de abril, na sede da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o arbitral que definiu as regras das duas copas promovidas pela associação, a 19ª Copa Assomasul e a Copa dos Campeões.

Aquidauana esteve representada no arbitral pelo diretor-presidente da Fundação de Esportes do Município (FEMA), professor Wellington Moresco e o diretor de esporte amador e técnico da equipe - professor Mauro Cesar Gamarra. A equipe aquidauanense é a atual vice-campeã da competição. A Copa envolve prefeitos, vereadores e os funcionários das prefeituras e câmaras municipais do Estado.

A reunião contou com a presença dos coordenadores da Copa, Santos Rosetto e Galdino Vieira, do presidente do Sindicato dos Árbitros, Ernani Thomaz, dos instrutores técnicos de arbitragem da federação sul-mato-grossense, Manoel Paixão e Getúlio Barbosa, do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP), Odair Serrano e com os representantes das 65 equipes dos municípios participantes.

Antes do campeonato, está previsto para começar a Copa dos Campeões, nos dias 6 e 7 de maio, em Antônio João. A Copa dos Campeões está em sua segunda edição e vai consagrar o grande campeão entre todos os ganhadores das edições passadas da Copa Assomasul, até o ano de 2022.

Já a Copa Assomasul, tem previsão para começar no dia 20 de maio, em Caarapó, atual cidade campeã. Os jogos serão compostos por 13 grupos na 1ª fase, sendo cada um deles composto por cinco municípios.

O arbitral foi aberto pelo coordenador da Copa, Gandino Vieira, e foram decididos as datas e os locais da 1ª fase da Copa Assomasul, e, também a quantidade de jogadores por equipes e o regulamento dos jogos.

Aquidauana vai sediar uma etapa no dia 06 de agosto, com os jogos sendo realizados no estádio Municipal Mario Pinto. Além de Aquidauana, estarão em campo Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari e Rochedo.