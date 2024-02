A.U.A. agradece apoio do prefeito Odilon e da Câmara em Aquidauana

Divulgação

A Associação dos Universitários de Aquidauana e Anastácio (A.U.A.) reuniu-se no Auditório da Polícia Militar para expressar sua gratidão ao prefeito Odilon e à Câmara Municipal. O agradecimento deve-se à colaboração proporcionada pela Lei Ordinária nº 2.761/2022, que estabelece o repasse de recursos para auxiliar no pagamento do transporte dos acadêmicos que se deslocam para estudar em Campo Grande. Os cursos beneficiados incluem Direito, Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Veterinária e Farmácia.

Desde 2022, a prefeitura de Aquidauana vem efetuando esses repasses, conforme estabelecido pela Lei Ordinária nº 2.761/2022, demonstrando um contínuo apoio à educação e ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes da região.