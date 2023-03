Audiência Pública na Câmara discute o IFMS de Aquidauana

Ilustrativa

Acontece hoje, dia 29, uma audiência pública para discutir e planejar as ações dos próximos cinco anos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana.

O encontre será às 19h, na Câmara Municipal da cidade, localizada na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, número 85. O evento é público e conta com a participação de moradores, pais de alunos e o corpo docente da unidade.