Audiência Pública da UFMS debate sobre PDI para os próximos cinco anos

Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realizou na manhã desta segunda-feira (11), audiência púbica sobre o PDI/PPI para os próximos cinco anos, de 2025 a 2030.



O evento foi realizado no campus da Universidade e contou com a participação da sociedade civil.



O planejamento foi composto por algumas etapas, sendo a de hoje a terceira realizada, com a apresentação do resultado da análise crítica feita anteriormente.



Segundo a diretora do campus de Aquidauana, Ana Graziele Lourenço Toledo, o plano a ser desenvolvido contém as metas e os objetivos as da Universidade, de acordo com as suas diretrizes estratégicas. “Isso está distribuído em todas as nossas unidades, ou seja, na cidade universitária, mas também nos campus fora de sede, como é o caso de Aquidauana”.



Além disso, no evento de hoje foi apresentado formalmente para o campus o portal UFMS Participativa. “O site é para sugestão de ideias e a gente pode também apoiar propostas que já estão presentes lá. Então o campus de Aquidauana vai colocar suas propostas e aí posteriormente a gente vai pedir o apoio da sociedade civil votando nas propostas que a gente vai colocar lá também no UFMS Participativa”.

PDI e PPI

A UFMS tem consolidado o modelo de gestão e governança pública apoiado no planejamento estratégico, em um projeto pedagógico institucional e na avaliação permanente de desempenho, tornando a visão, a missão e os valores institucionais um projeto coletivo, consistente e sustentável.

Baseado nesses pressupostos, o PDI/PPI foi contemplado para institucionalizar o planejamento e a definição de objetivos, metas e ações em nível estratégico, oferecendo suporte sistemático para alinhar o desempenho no nível tático-operativo de todas as unidades administrativas.

O Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado ao Projeto Pedagógico Institucional é um produto do planejamento estratégico, que documenta, no mínimo, a cadeia de valor, a missão, a visão, os valores, os objetivos, os indicadores, as metas e os projetos estratégicos; e de maneira integrada as orientações de médio e longo prazo e visa promover ações que possibilitem a realização das aspirações da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, nas áreas de atuação da Universidade, bem como estabelecer a continuidade das boas práticas acadêmicas