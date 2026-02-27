Audiência pública debate demarcação de áreas da União em Aquidauana e Anastácio

A Audiência Pública foi promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Foi realizada na noite de quinta-feira (26), na Câmara Municipal de Aquidauana, a Audiência Pública referente ao Edital nº 4/2026, que trata da demarcação de áreas da União no trecho compreendendo os municípios de Aquidauana e Anastácio, abrangendo os rios Miranda, Nioaque e Negro. O encontro integra o procedimento de demarcação dos terrenos marginais da União, coordenado pela Secretaria do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU/MS), órgão vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A audiência pública constitui etapa obrigatória no processo de demarcação da linha média de enchente ordinária em áreas federais. Entre os principais objetivos estão: dar publicidade aos estudos técnicos e à delimitação proposta; ouvir a sociedade, recebendo contribuições, esclarecimentos e eventuais contestações; garantir transparência e legitimidade ao processo administrativo; subsidiar a decisão final da SPU quanto à homologação ou retificação da linha demarcatória; orientar medidas subsequentes, como registro cartográfico; e reduzir conflitos de posse, fortalecendo a gestão do patrimônio público.

Participações

Participaram da audiência o superintendente da SPU/MS, Tiago Resende Botelho; o presidente da comissão de demarcação, Marcos Antônio de Melo; o professor doutor Gustavo Roberto dos Santos Leandro, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); e Bruno Soares Sousa Silva, chefe do Serviço de Caracterização da SPU.

Representando o Executivo Municipal de Aquidauana, estiveram presentes o secretário municipal Alexandre Périco, que no ato representou o prefeito Mauro do Atlântico, e o chefe de gabinete Anderson Meireles. Pelo município de Anastácio, participou o procurador-geral Miriato da Silva Santos, representando o prefeito Manoel Aparecido da Silva.

Também marcaram presença os vereadores de Aquidauana Renato Bossay, Sargento Cruz e Marquinhos Taxista, além do vereador de Anastácio, professor Aldo José dos Santos; professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), autoridades civis e militares, representantes de entidades de classe e a população em geral.

Diálogo e transparência

Realizada de forma presencial, com início às 18h30, a audiência contou com participação significativa da população, demonstrando o interesse da comunidade nos impactos do processo de demarcação sobre o ordenamento territorial local. A demarcação dos chamados terrenos marginais — faixas situadas às margens de rios e cursos d’água sob domínio federal — impacta diretamente moradores, proprietários e empreendedores de Aquidauana e Anastácio.

Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à identificação, delimitação e destinação dessas áreas, buscando harmonizar os interesses da União com as demandas e especificidades locais. A iniciativa visa assegurar maior transparência e segurança jurídica aos ocupantes e proprietários de imóveis localizados nessas regiões.

Ao final da audiência, os presentes tiveram a oportunidade de realizar questionamentos, esclarecer dúvidas e apresentar sugestões, fortalecendo o caráter participativo e democrático do processo.

A Audiência Pública foi promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria do Patrimônio da União e da Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, reafirmando o compromisso com a transparência e a gestão responsável do patrimônio público federal.

