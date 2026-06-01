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Audiência pública em Aquidauana reforça mobilização pela duplicação da BR-262

Dados da PRF apontam quatro mortes em 2026 no trecho entre Campo Grande e Aquidauana

Da redação

Publicado em 01/06/2026 às 07:19

Atualizado em 01/06/2026 às 07:22

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Câmara Municipal de Aquidauana realizou na noite de quinta-feira (29), uma audiência pública para discutir a duplicação e a melhoria da sinalização da BR-262, no trecho entre Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos e Campo Grande. O evento reuniu autoridades municipais, estaduais e federais, representantes de órgãos técnicos, lideranças comunitárias e a população.

Participaram da audiência o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Beto Pereira, o deputado estadual Renato Câmara, além dos vereadores de Aquidauana Everton Romero (presidente da Câmara Municipal), Valter Neves, Juraci Jesus, Nilson Pontim, Genivaldo Montana, Renato Bossay e Ana Saravy. Também estiveram presentes secretários municipais de Aquidauana, os vereadores de Anastácio Joel Feta, Vilma Ferreira e Professor Aldo, o vereador de Campo Grande Marquinhos Trad, os ex-prefeitos Odilon Ribeiro e Fauzi Suleiman, a primeira-dama de Aquidauana, Vera Lúcia Batista, e o secretário municipal Madson Rodrigues Cunha, representando o prefeito Josmail Rodrigues, de Bonito.

Durante a audiência, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francinildo Fernandes de Araújo, apresentou um levantamento do observatório da PRF no trecho da BR-262 entre Campo Grande e Anastácio e Aquidauana, com dados do período entre 2020 e 2026. Conforme o levantamento, os números mais recentes demonstram que o problema permanece atual. Em 2025 foram registrados 62 sinistros, 17 acidentes graves e cinco mortes. Já em 2026, até o momento da apresentação, haviam sido contabilizados 26 sinistros, sete acidentes graves e quatro mortes. Os dados se somam aos registros de 2024, quando ocorreram 71 acidentes, 29 deles graves, resultando em 11 óbitos, reforçando a urgência da duplicação da rodovia e das melhorias na sinalização.

O superintendente regional do DNIT, Euro Nunes Varanis Junior, apresentou informações técnicas sobre o andamento dos projetos de duplicação da rodovia BR-262. Os lotes 05 e 06, que abrangem aproximadamente 105,7 quilômetros entre Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio e Aquidauana, já estão em processo de licitação para elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia. As propostas contemplam adequação de interseções, implantação de rotatórias, viadutos, pontes, melhorias na sinalização, drenagem e licenciamento ambiental.

Durante sua participação, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da união entre as lideranças políticas e a sociedade para garantir a concretização da obra. Ele afirmou que a duplicação da BR-262 é uma luta de toda a região, uma obra que vai salvar vidas, oferecer mais segurança para quem trafega diariamente pela rodovia e impulsionar o desenvolvimento econômico de Aquidauana, Anastácio e de todo Mato Grosso do Sul. O prefeito defendeu a manutenção da mobilização e o trabalho conjunto para transformar o projeto em realidade.

A audiência foi conduzida pelo vereador Sargento Cruz, presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Execução Orçamentária da Câmara Municipal. Ele explicou que o objetivo do encontro foi promover o diálogo entre autoridades, órgãos técnicos e a população sobre uma das obras de infraestrutura mais aguardadas da região.

Durante a audiência, o público também acompanhou a palestra do advogado, mestre e pesquisador doutor Tiago Vedovato de Carvalho, que falou sobre a Rota Bioceânica e a BR-262.

O senador Nelsinho Trad, o deputado federal Beto Pereira e o deputado estadual Renato Câmara fizeram uso da palavra e defenderam a importância da duplicação da BR-262 como uma obra estratégica para Mato Grosso do Sul. Os parlamentares destacaram que a rodovia é um dos principais corredores logísticos do estado, responsável pelo transporte de pessoas e mercadorias, além de ser fundamental para o desenvolvimento econômico da região. Em seus pronunciamentos, ressaltaram que a duplicação é uma demanda histórica da população e uma medida necessária para reduzir acidentes, aumentar a segurança viária e garantir melhores condições de tráfego para os milhares de motoristas que utilizam a BR-262 diariamente. Também reafirmaram o compromisso de atuar junto aos órgãos competentes e ao Governo Federal para acelerar os projetos e viabilizar a execução da obra.

Ao final do encontro, ficou reforçado o compromisso das lideranças políticas, instituições e comunidade em continuar acompanhando o andamento dos projetos e defendendo a execução da duplicação da BR-262 como medida fundamental para garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para toda a região.

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