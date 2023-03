Audiência Pública: futuro do IFMS está em suas mãos

Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está realizando em diversos municípios do estado as audiências públicas integrantes do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2028.

São através das audiências públicas que as comunidades locais terão a oportunidade de fazer sugestões para o planejamento da instituição pelos próximos cinco anos. São abertas a estudantes, pais, servidores e representantes da sociedade civil organizada, iniciativa privada e poder público, além de demais pessoas interessadas.

Em Aquidauana, a audiência Pública está marcada para o dia 29 de março, às 19 horas, na Câmara Municipal. As sugestões dos participantes deverão estar inseridas dentro dos seguintes temas:

Oferta de cursos, seleção e ingresso de estudantes

Atendimento ao discente, acessibilidade e atendimento a pessoas com necessidades específicas, biblioteca, infraestrutura, tema livre.

Todas as sugestões serão compiladas e inseridas no Relatório Final das Audiências Públicas do PDI 2024-2028, a fim de subsidiar o planejamento do IFMS para os próximos cinco anos.