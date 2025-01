O aquidauanense Augusto César Trindade Nepomuceno, conhecido por sua dedicação à Paróquia Imaculada Conceição e pelo trabalho incansável ao lado de sua esposa Gigliola, vivenciou recentemente um momento de grande desafio em sua vida. Conhecido por sua generosidade e profundo compromisso com a fé cristã, Augusto, que tem sido um pilar em diversos projetos da paróquia, especialmente os voltados à promoção da união familiar, enfrentou uma emergência médica inesperada que comoveu todos que o conhecem.

Na noite de 7 de janeiro de 2025, Augusto foi surpreendido por sua primeira crise convulsiva. Ele relata que, naquele momento, foi amparado pela presença de anjos enviados por Deus – sua esposa, Gigliola, e sua filha Regina Helena, que prontamente buscaram ajuda. Além delas, um policial de ronda, familiares e vizinhos deram apoio fundamental, criando uma rede de solidariedade que se estendeu ao longo dos dias seguintes. A assistência imediata foi essencial até a chegada do SAMU e Corpo de Bombeiros.

Após ser levado ao Hospital Regional de Aquidauana, Augusto foi atendido com excelência pela equipe médica liderada pelo Dr. Cleber. A tomografia inicial revelou uma mancha branca no cérebro, semelhante a um AVC hemorrágico, o que gerou grande apreensão, pois seu pai havia falecido devido a um quadro semelhante. Contudo, a rápida intervenção e a decisão de intubá-lo logo em Aquidauana, dada a gravidade do seu quadro, foram fundamentais para sua estabilização.

Transferido para Campo Grande, Augusto passou por diversos exames, incluindo uma arteriografia, que revelou a ausência de problemas graves, como aneurismas ou má-formações. Os médicos diagnosticaram uma calcificação, o que trouxe alívio para ele e sua família. A partir daí, a recuperação de Augusto teve uma evolução surpreendente, sendo extubado no dia 9 de janeiro e transferido para o quarto no dia 10. Em 12 de janeiro, recebeu alta, com a promessa de seguir um tratamento para controle dos sintomas.

Em seu depoimento, Augusto expressa sua profunda gratidão pelas orações, mensagens de apoio e pela presença constante de amigos e familiares. Ele destaca o papel crucial da fé e do amor de todos os que se uniram em oração por sua saúde. Para ele, o apoio foi não apenas reconfortante, mas também um testemunho do que significa viver em uma comunidade cristã unida.

Apesar de não estar completamente restabelecido, Augusto se mostra otimista. Ele acredita que, com fé em Deus e o apoio contínuo de sua família e amigos, os sintomas que ainda persiste irão desaparecer com o tempo. "Com fé em Deus, esses sintomas serão passageiros, e logo estarei com minha saúde plenamente restabelecida", afirmou com confiança.

Além disso, Augusto não deixa de reconhecer o impacto positivo de seu estilo de vida saudável, que, segundo os médicos, foi um dos principais fatores para sua recuperação rápida. Em seu retorno para casa, ele segue com a certeza de que, mais do que nunca, a família e a fé são forças imbatíveis.

A união familiar e a fé cristã continuam a ser o alicerce de sua vida e de sua trajetória. A recuperação de Augusto é um testemunho de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a força do amor e da oração tem o poder de trazer cura e renovação. Em suas palavras finais, ele se coloca como um novo intercessor de todos aqueles que, como ele, sabem que nada é mais forte do que a esperança alimentada pela fé.

Com gratidão e renovada energia, Augusto retoma sua caminhada, certo de que sua história de fé e superação continuará a inspirar e fortalecer sua comunidade.

Confira o depoimento de Augusto na íntegra: