Aula magna de Direito/Uems Aquidauana atrai mais de 100 pessoas

Divulgação

Na noite da última sexta-feira (15), aconteceu no Anfiteatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Aquidauana, a Aula Magna do Curso de Direito.

O evento foi marcado pela celebração e início das aulas da segunda turma de Direito no município de Aquidauana. Onde os acadêmicos ingressantes puderam ter contato com conhecimentos jurídicos por meio de exemplos práticos.

O palestrante convidado para a Aula Magna foi o Juiz de Direito Dr. Luciano Pedro Beladelli. Ele discorreu sobre o tema: "Proteção da Mulher em situação de violência doméstica".

O Dr. Luciano Pedro Beladelli destacou medidas de proteção, prevenção e ação no combate à violência doméstica.

A realização do evento teve o apoio da Profa. Me. Maira Portugal, do coordenador do curso de Direito em Aquidauana, Prof. Dr. Ricardo Guilherme e da UEMS - Unidade Aquidauana.

Na ocasião, a Profa. Me. Maira Portugal, em sua fala pontuou:

“A realização de um sonho estar aqui, tudo foi concretizado. A natureza desse lugar nos serve de inspiração para acreditar e sonhar".

Na oportunidade, a mesma ressaltou as próximas atividades práticas do curso de Direito/UEMS em 2024. “Estamos ansiosos para os nossos eventos, o curso de Direito quer somar para a população de Aquidauana.

Esse ano teremos visitas técnicas, ações para população, PantanalTECHMS, Congresso Jurídico, além das parcerias que irão surgir".

O evento teve a presença de mais de 100 pessoas, além das autoridades presentes:

Dr. Maurício Barbosa, defensor público de Aquidauana: Dra. Janaína de Araújo Sant'ana, defensora pública de Aquidauana; Dr. Leandro Sampaio Pereira, representando a 3ª Subseção da OAB/MS; Dra. Sara Curcino Martins de Oliveira, defensora pública de Anastácio; Prof. Dr. Marcos José Pinto.