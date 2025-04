Aulas de hidroginástica são oferecidas gratuitamente à população em Aquidauana

Divulgação prefeitura de Aquidauana

Você sabia que Aquidauana oferece aulas gratuitas de hidroginástica? A iniciativa é promovida pela Prefeitura Municipal e acontece na sede da Equipe Multidisciplinar, localizada no antigo mercado Xodó.

As aulas são voltadas para todas as idades e trazem diversos benefícios para a saúde. A hidroginástica é uma atividade física completa, que ajuda a melhorar a capacidade aeróbica, fortalece o sistema cardiorrespiratório e ainda promove resistência, força muscular e flexibilidade — tudo isso com baixo impacto nas articulações, o que torna a prática ideal também para idosos e pessoas com limitações físicas.

A participação é totalmente gratuita. Para obter mais informações sobre os horários e como se inscrever, os interessados devem procurar a unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua residência.

A Prefeitura reforça a importância de manter hábitos saudáveis e convida toda a comunidade a participar dessa atividade que une saúde, bem-estar e qualidade de vida.