Aulas de zumba conquistam idosos em Aquidauana

Juliano Dervalho

Voltada especialmente para o público da terceira idade, a Zumba no CCI é adaptada com movimentos simples e seguros, acompanhados por músicas ritmadas que trabalham o corpo.

No Centro de Convivência do Idoso (CCI), o cuidado com a saúde vai muito além das consultas e orientações. No CCI é promovido o bem-estar com afeto, convivência e muita música! Uma das atividades que mais conquistas os vovôs e vovós é a Zumba, uma aula animada, leve e cheia de energia.

Com uma energia contagiante, a professora Kety Marques conduz as aulas com carinho, respeito e sensibilidade. As aulas são adaptadas para a terceira idade, entendendo que cada corpo tem seu ritmo, e que dançar é uma forma poderosa de viver com mais leveza.

“Meu objetivo é que cada idoso se sinta capaz, valorizado e feliz. Não precisa saber dançar, só precisa querer se movimentar e se divertir”, conta a professora.

As aulas têm se mostrado uma excelente aliada da saúde física e emocional dos idosos. Além de melhorar a mobilidade, o equilíbrio e a coordenação motora, a prática da Zumba contribui para: redução do estresse e da ansiedade, estímulo à memória e à concentração, fortalecimento da autoestima e combate ao sedentarismo.

“A Zumba virou meu remédio natural. Venho pra cá, danço, converso com os amigos e volto pra casa leve e feliz”, conta Dona Cleuza Pinheiro, frequentadora assídua do CCI.

Segundo a coordenadora do CCI, Eloísa Pacheco, o local onde as aulas acontecem é um espaço pensado especialmente para valorizar a experiência de vida dos idosos, com atividades que incentivam o convívio, a autonomia e o bem-estar. “A Zumba é apenas uma das muitas ações que reforçam nosso compromisso com um envelhecimento ativo, saudável e feliz.”, finalizou.

