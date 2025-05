Autonomia e Sustentabilidade em Aquidauana

AGECOM

Entre os dias 21 e 23 de maio, um grupo de mulheres atendidas pelo Lar Betânia, em Aquidauana, participou de um curso de Manejo e Produção de Hortaliças, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). A capacitação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Produção e parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana.

O curso teve como foco fortalecer a autonomia das participantes por meio do conhecimento técnico sobre o cultivo de hortaliças, além de estimular práticas sustentáveis e promover a segurança alimentar.

A formação aconteceu no núcleo feminino, localizado na Vila Trindade, onde já funciona uma horta comunitária em fase de colheita. Durante as aulas, as participantes aprenderam sobre preparo do solo, plantio, irrigação, controle de pragas, colheita e até comercialização, sempre com ênfase em métodos sustentáveis.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a inclusão produtiva e o empoderamento feminino, por meio de ações que geram conhecimento, renda e qualidade de vida.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

