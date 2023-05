Autor de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Aquidauana

A Polícia Civil, por por meio da 1ª DP de Aquidauana e Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prendeu ontem, 8, em flagrante, um autor de tentativa de homicídio

Segundo apurado, chegou ao conhecimento da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, na noite do dia 7, a notícia de uma suposta tentativa de homicídio praticada no bairro Nova Aquidauana. De imediato, equipes da 1ªDP e DAM se deslocaram até a emergência do hospital da cidade, para conversar com a vitima.

Verificou-se que o ofendido estava com uma lesão grave no peito do lado direito, sendo utilizado como instrumento do delito uma faca. De posse das informações repassadas, os policiais civis foram até o local dos fatos, onde foi realizado exame de local pela Perícia, sendo identificadas e qualificadas as testemunhas do momento do crime.

Após entrevista preliminar com as testemunhas e de posse das características do autor, foram feitas buscas no município, a fim de localizá-lo. Assim que o autor foi identificado e qualificado, foi dada voz de prisão a ele, que foi conduzido para a 1ª DP de Aquidauana, onde foi formalizado o flagrante.