Avaliada em R$ 297 mil, Aquidauana ganha em breve complexo esportivo

Obras em andamento / (Foto: Divulgação)

Aquidauana ganha em breve o mais novo complexo esportivo. A Prefeitura Municipal compartilhou nesta sexta-feira (9) a evolução na construção das quadras de areia, que serão utilizadas para a prática de vôlei de areia e a reforma, sendo uma delas uma reforma ampla.

Conforme o município, também fazendo parte do pacote de obras, a pista de caminhada muito utilizada pela população vai receber uma nova iluminação em LED. As obras acontecem na área ao lado do Ginásio Poliesportivo.

O local é um dos maiores poliesportivos do Estado e irá inaugurar a primeira arena esportiva multiuso do município, com quadra society de grama sintética e outra de basquete 3x3, com arquibancada. No local também tem a pista de caminhada usada com muita frequência pela população. O lugar está se transformando em um grande complexo esportivo.

As quadras novas que estão sendo construídas juntas com a que está sendo reformada serão compostas pela quadra de areia, iluminação em LED, arquibancada e cercamento em gradil. Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar de transferência especial do deputado federal Loester Trutis no valor de R$ 297.257,77.

“Estamos construindo duas quadras de vôlei de areia, ao lado do Ginásio Poliesportivo. Um investimento que estamos fazendo para lazer das famílias, da juventude e para despertar mais talentos do vôlei na nossa cidade, como a grande campeã mundial e rainha da praia Talita Antunes, disse o prefeito Odilon Ribeiro