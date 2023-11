Avanço de frente fria ameniza calorão em Aquidauana

Tempo nublado / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta sexta-feira (3) indica tempo instável, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Além disso, pontualmente podem ocorrer também chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

De acordo com o Cemtec, esta instabilidade ocorre devido ao avanço de uma frente fria associada ao ciclone extratropical, aliados ao deslocamento de cavados. O deslocamento da massa de ar frio pelo estado deve favorecer o declínio das temperaturas, ocorrendo o que chamamos de "mínima invertida", com temperaturas que diminuem ao longo do dia.

Campo Grande tem mínima de 19°C e máxima de 31°C. Na região sul, Ponta Porã marca 13°C inicialmente e atinge 24°C ao longo do dia, enquanto Iguatemi varia entre 14°C e 24°C. Já em Porto Murtinho, a mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima é de 26°C.

No Pantanal, Aquidauana inicia o dia com 21°C e sua máxima atinge 28°C. Coxim tem mínima de 23°C e máxima de 36°C. Na região do Bolsão, as temperaturas de Paranaíba tem variação entre 23°C e 34°C, enquanto Três Lagoas tem mínima de 21°C e máxima de 33°C.